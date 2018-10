Po šachu od Marksové opět v útoku. Firma nabízí zakázku šestkrát dráž

Současná ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) (v úřadě od 30. července letošního roku) se minulý týden dohodla se společností OKsystem, že v případě potřeby udrží výplatu dávek v chodu i nadále a­ bude za to dostávat stejně jako dosud půl miliardy korun ročně.



Před třemi lety ministerstvo uzavřelo smlouvy s novými dodavateli, nicméně navzdory slibům nejsou IT systémy používané úřadem práce dosud hotové. Ministerstvo nyní ani nedokáže říci, kdy budou spuštěny, ale jisté je, že s nimi počítá. „... prioritou MPSV zůstává přechod na nově budované systémy v oblasti zaměstnanosti a sociálních dávek,“ uvedlo minulý týden v tiskové zprávě. Služby starého dodavatele OKsystem bude využívat jen „po nezbytnou dobu do spuštění nově budovaných systémů“ a postupně je bude vypínat. Ministryně Maláčová ujistila, že o sociální dávky se lidé nemusí bát.

Celá záležitost se evidentně prodraží. Dva klíčové informační systémy, na které se čeká, jsou systém Dávky a systém Zaměstnanost. První z nich spravuje agendu sociálních dávek, na kterých stát plánuje letos vyplatit 89 miliard korun. Druhý spravuje agendu zaměstnanosti – včetně výplaty podpor v nezaměstnanosti v hodnotě sedm miliard korun.

Zakázku na systém Zaměstnanost vysoutěžila společnost ATOS IT Soludions and Services a jeho spuštění bylo několikrát odloženo, poslední zveřejněný termín byl 1. 11. 2017. Nespustilo se nic a od té doby je ticho po pěšině. Cena 107 milionů korun (bez DPH, na vývoj plus dva roky provozu), za kterou firma zakázku vysoutěžila, byla podle informací MF DNES navýšena prostřednictvím změnových požadavků. Ministerstvo zatím nezveřejnilo, kolik ve finále za nový systém zaplatí, ani zda budou za zpoždění uplatněny nějaké sankce.

Zakázku na IS Dávky vyhrála společnost OKsystem – tedy stávající dodavatel, a to za 139 milionů korun. Loni v listopadu, po dvou letech práce na zakázce, ale bývalá ministryně práce Michaela Marksová OKsystemu smlouvu vypověděla. Stalo se tak půl roku před (rovněž odloženým) termínem spuštění a s argumentací, že existují důvodné obavy, že to dodavatel nestihne.

Proti výpovědi smlouvy se nyní OKsystem brání žalobou u soudu. Ministryně Marksová před svým odchodem z úřadu pak ještě stihla vypsat zrušenou zakázku znovu, jako systém Dávky II.

Podle informací MF DNES se přihlásili pouze dva zájemci – jedním z nich byl opět OKsystem. Ministerstvo ho nicméně ze soutěže vyloučilo – s odůvodněním, že jde o „nezpůsobilého dodavatele“ a s odvoláním na předchozí obavy ze zpoždění. Společnost se obrátila se stížností na antimonopolní úřad a uspěla – je zpátky ve hře.

Šestkrát dráž

OKsystem, který dávkové IT systémy dodává a provozuje od roku 1993 a za 25 let služeb inkasoval celkem 7­miliard korun, nemá co ztratit a je si toho vědom. O zakázku systém Dávky II se uchází s cenou 800 milionů korun. To je skoro šestkrát vyšší cena, než za kterou ji byl ochoten dodat původně, před výpovědí od Marksové.

Proč tolik? „Cena zahrnuje migraci všech historických dat, která předtím zahrnuta nebyla, dále se nově MPSV zbavuje povinnosti poskytnout součinnost při realizaci zakázky,“ říká Vítězslav Ciml, ředitel OKsystem. Jinými slovy – dodavatel už se při zpoždění nebude moci odvolávat na to, že ministerští zaměstnanci s ním nespolupracují. Cenu podle Cimla také významně zvyšuje výběr technologické platformy, kterou ministerstvo požaduje.

Ukazuje se, že ohledně toho, kolik bude obměna IT systémů doopravdy stát, ministerstvo dosud nezveřejňovalo úplné informace. Pochlubilo se pouze výsledky vybraných soutěží s ­podstřelenými cenami. Kdy se obměnu IT systémů na úřadech práce podaří dotáhnout a za kolik, není v­ tuto chvíli jasné.

Mimo jiné i proto, že ministerstvo nedokáže držet krok s dodavateli a ti si opakovaně stěžují na jeho nesoučinnost při výrobě a nastavování nových systémů. „Problém je v tom, že ministerstvo jako takové nemá dostatek odborníků, aby bylo schopno reagovat rychleji, nasazovat a implementovat systémy,“ uvedl Jiří Károly z odboru rozvoje a bezpečnosti ICT ministerstva na zářijovém poslaneckém výboru pro sociální politiku.

Situaci navíc komplikuje soudní spor s OKsystemem ohledně výpovědi zakázky Dávky I. Pokud by firma uspěla, dostalo by ministerstvo informační systém Dávky hned dvakrát a ­také by ho muselo dvakrát zaplatit, což znamená trestný čin nehospodárného nakládání s veřejným majetkem.

Policie letos dostala v souvislosti s­IT zakázkami na ministerstvu práce (nejen dávkovými) na stůl více než desítku trestních oznámení, z toho dvě od Nejvyššího kontrolního úřadu. Žádné obvinění zatím nepadlo.

Kauza výměny IT systémů na úřadech práce za dob ministra Jaromíra Drábka (2010–2012) nabyla kriminálních rozměrů. Kvůli manipulacím a ­předražení zakázek soudy poslaly za mříže jeho tehdejšího náměstka Vladimíra Šišku.