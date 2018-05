Jde Itálie ve stopách Řecka? Investoři se děsí plánů nové vlády

Do řecké krize to má sice ještě daleko, přesto jsou investoři na finančních trzích jako na trní. Již tento týden nejspíš vznikne v Itálii kabinet, který zformují dvě strany s ostře kritickým pohledem na Evropskou unii – Liga a Hnutí pěti hvězd. Bude to poprvé, co některou z klíčových zemí eurozóny povede vláda složená z euroskeptiků.