Magnát Valenta: Legální hazard tratí, zvažujeme odchod z trhu

Propad daně z loterií letos odhaduje na šest miliard korun. Synot teď zvažuje, jestli se z provozování kamenných heren v Česku kvůli současné situaci na čas nestáhne. „Kouření, alkohol a hazard tu byly vždycky, lidé se toho nevzdají,“ říká. Skupina Synot však nevydělává jen hazardem, ale také vyrábí automaty, vyvíjí pro ně software a prodává i pronajímá je do dvaceti zemí. Softwarový byznys roste o desítky procent ročně.



Ivo Valenta (61) Ivo Valenta (61) je senátor a hazardní byznysmen. Přes kyperskou WCV Capital Ventures Cyprus Limited je 100procentním vlastníkem skupiny Synot, která měla loni tržby 16 miliard korun a zisk téměř 900 milionů.

Spoluvlastní web Parlamentní listy a slovenský deník Pravda. V roce 2004 byl pravomocně odsouzen k pokutě a 4měsíční podmínce ve fotbalové korupční aféře za navádění k podplácení.

Valenta také dlouhodobě podporuje Stranu soukromníků. Sám zvažuje kandidovat do zlínského zastupitelstva. Vzdal by se pak mandátu krajského zastupitele, kterým je od roku 2016.

Podle ministerstva financí klesl výnos daně z hazardu za první čtvrtletí meziročně o 920 milionů. Daň z automatů klesla o více než miliardu, z loterií pak výběr daně rostl, takže zmírnil celkový propad. Jak to zasáhlo vás?



Synot Tip Česká republika, který operuje hazard v kamenných provozovnách, je v červených číslech, což nikdy nebývalo. Jsme na třiceti čtyřiceti procentech tržeb. Navíc musíme platit minimální daň, i když nevyděláváme – z každého přístroje 9 200 korun ročně. Myslím si, že většina legálních společností je v červených číslech. Za druhé čtvrtletí bude na daních propad určitě dvě miliardy, protože v lednu v únoru vydělávaly ještě přístroje povolené starým zákonem. Podle našich propočtů ztráta na hazardní dani pro stát bude letos šest miliard. Musíme totiž započítat i neodvedenou daň za provoz nelegálních kvízomatů, která jen při odhadovaném počtu 10 000 strojů dělá cca 900 milionů korun.

Jak dnes vypadá váš byznys v kamenných hernách?

Od loňského roku jsme stáhli asi 2 000 přístrojů (v Česku je celkem 40 tisíc povolených automatů – pozn. red.). Máme asi 70 kasin a heren, což je zlomek toho, co jsme provozovali před čtyřmi lety. Tehdy jsme měli přibližně 6 000 herních pozic. Nový zákon o hazardních hrách nás nejvíc zasáhl od 1. ledna 2018, kdy se hazard musel stáhnout z barů a hospod. Ještě ten den tam byly navezeny nelegální automaty.

Kde konkrétně k tomu došlo?

Ve Zlínském kraji například v Otrokovicích, kde už před dvěma lety omezili v obci hazard vyhláškou a navezli se tam kvízomaty. Byť se někdo může radovat, tak nejhorší je, že sociálně slabí, které stát chtěl ochránit, automaticky přešli na kvízomaty a do nelegálních doupat. V černém hazardu jsou úplně obnažení – před lichvou, nemají tam žádné adiktologické zábrany, které nastavuje nový zákon. Když se někde obecní vyhláškou reguloval hazard, ve sto procentech byl nahrazen tím nelegálním.

To se dá těžko změřit. Podle jiného názoru, například brněnského zastupitele Matěje Holana, došlo jen k částečnému nahrazení zavřených legálních heren těmi nelegálními.

Všechna místa, která jsme opouštěli, obsadily kvízomaty. Seznam jsme předali celní správě. Stát zbytečně otálí s jejich zabavováním. Je to výsměch. Ta zařízení splňují zákonnou definici hazardu a jsou jen uměle obložená kvízovými otázkami.

Celníci začali kvízomaty určitých typů na základě znaleckých posudků, o které se mohou u soudu opřít, zabavovat loni na podzim.

Je pravda, že v posledních měsících má celní správa odvahu je zabavovat a dávat pokuty, a nejenom bílým koním, kteří jsou v nelegálním byznysu nastrčení, ale i majitelům prostor. To je důležité. Distributoři kvízomatů potřebují tyhle lidi, aby jim tam přístroje dali a oni jim posílali peníze. V tom se musí přidat na represi a kontrole. Výrobci kvízomatů jsou díky vyspělým technologiím o krok napřed a za krátkou dobu dvou tří měsíců dokážou přijít s novým typem herního zařízení, na které si celní správa opět bude muset nechat udělat posudek.

Nenahradil vám část výpadku z kamenných heren online hazard?

Jen v malé míře. Věc komplikuje skutečnost, že lidé, když chtějí hrát, se musí registrovat nejen na internetu, ale ještě s občankou zajít do kamenné pobočky nebo na Czech Point a tam se nechat autorizovat. Ze stovky hráčů, kteří udělají na našem webu první krok, zhruba jen 30 procent dá souhlas online a ve finále jen dva až tři se přijdou na pobočku zaregistrovat. Bude to trvat dlouho, než se lidé budou chtít registrovat k hraní na internetu.

Ministerstvo financí už zablokovalo několik nelegálních webů, další se stáhly samy. Znamená to, že na internetu ilegální hazard není?

Všechny zablokované nejsou a některé byly jen přesměrovány na jinou adresu. Navíc, když jsme tyto weby zkoušeli před pár měsíci, regulace se dala obejít tak, že jako svou zemi při registraci na stránkách vyberete jinou než Českou republiku a můžete hrát.

Vaše společnosti WCV Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited se sídlem na Kypru vedou od roku 2015 arbitráž proti českému státu. Podstata sporu byla v tom, že obce začaly svými vyhláškami rušit hazard na svém území. Podle vás není správné, aby rozhodovaly o tom, jak budou chránit své obyvatele?

To správné je, ale musí se odtud zároveň vytlačovat nelegální hazard. My odtamtud odcházíme a přichází tam někdo jiný, bez regulace. Nám vadí porušení licencí, které stát vydal. Ministerstvo ruší platné licence, které předtím udělilo, není důležité, na základě jakých aspektů... nechci se k tomu vyjadřovat, je to věc pro arbitry.

Část vašeho byznysu představuje výroba automatů a softwaru pro ně. Jak je to pro vás důležité?

Ve světě máme na 30 tisíc koncových herních zařízení, které operujeme nebo pronajímáme. V Evropě jsme jedna z největších firem. Byznys spočívá v tom, že provozovatelská firma si koupí nebo pronajme náš hardware, my musíme software upravovat bezplatně a oni nám platí určité procento ze zisku. Hry dodáváme také internetovým provozovatelům hazardu – pěti internetovým kasinům v Evropě. Zaměstnáváme 300 vyvojářů a do našich datových center v Uherském Hradišti se jezdí dívat lidé ze zahraničních ministerstev. Hráč v našem vietnamském kasinu nehraje s mašinou v místě, ale se serverem, který je na Moravě. Pojmenovali jsme centrum „Monako“ – ono to pěkně marketingově zní.

Když srovnáte regulaci hazardu v zemích, kde působíte, jak je na tom Česko?

Nejhůř. Lepší než tento zákon by bylo, kdyby se to úplně zakázalo. Protože legální hazardní firmy by měly jistotu, že nemají investovat a platit provoz i zaměstnance. Každý měsíc totiž musejí sahat do rezerv. Zvažujeme, jestli by pro Synot nebylo lepší stáhnout se z kamenných heren. Vrátili bychom se po několika letech, jako v Řecku. Tam stát časem pochopil, že velká regulace a zákazy nikam nevedou a posílí akorát nelegální hazard, se kterým si nikdo neumí poradit.

Kdy byste se chtěli vrátit?

Až se udělají změny, které vrátí zpátky legální hráče do legálních provozoven a potlačí nelegální hazard. Ten ze současné situace profituje nejvíc.

Kdo konkrétně?

Například polská společnost Verdex Raciborz, která organizuje provoz kvízomatů v Česku přes společnost DP&K-CZQ a už i na Slovensku přes společnost KVN nebo firma Alfa Trading CZ. Před asi osmi lety jsme se potýkali s jednateli podobných firem v Polsku, kde kopírovali naše automaty. A teď vyvinuli software pro kvízomaty.

Ministerstvo financí aktuálně vypsalo soutěž na informační systém pro dohled nad hazardními hrami, který má mimo jiné odstřihnout gamblery nebo lidi na dávkách od hazardu. Zároveň se do něj všichni provozovatelé hazardu budou muset připojit a posílat data. Poprvé se musel tendr zrušit, protože byl paralyzován stovkami dotazů od potenciálních zájemců. Jak se k systému stavíte?

Projekt byl podceněn. Přidělilo se na něj 200 až 300 milionů a takový velký sofistikovaný software stojí daleko víc peněz. Pokud chce někdo monitorovat všechny typy her a přístrojů, každý s jiným softwarem, tak to za ty peníze bude velmi vágní program, který nebude nic umět. Věnují se tomu tři firmy na světě, nikdo jiný to nebude umět – americká IGT, Scientific Games, Playtech.

Vy byste si netroufli se do toho s vaším silným vývojářským zázemím pustit?

Zvažovali jsme to a pochybuji, jestli bychom dokázali jen z poloviny splnit zadání za částku zhruba 10 milionů eur. V Řecku to trvalo asi 14 měsíců, než se centrální systém vytvořil, a my provozovatelé jsme pak museli dodělat softwarové vybavení, abychom se tam mohli napojit. Myslím, že ten český systém nebude ani v roce 2021.

A je vůbec možné ochránit sociálně slabé a gamblery před hazardem?

Dnes už v našich systémech v hernách a kasinech lidi běžně registrujeme. Stát může zřídit databázi, kde budou evidováni lidé, kteří berou dávky, jsou závislí na hazardu, jsou v exekuci a dluží na alimentech, a nařídit hernám a kasinům, aby při každém vstupu hráče prověřili a případně ho vyloučili. Nám by to vůbec nevadilo, naopak by nikdo nevyprávěl, že u nás hrají sociálně slabí. Bohužel se čeká na nějaké velké a nákladné programy.