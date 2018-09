Nová sklizeň zlevňuje cenu jablek, kilogram je v průměru za 33 korun

Důvodem vysokých cen v létě byl nedostatek jablek v Evropě po loňské neúrodě způsobené jarními mrazy. Nová sklizeň je však o poznání bohatší. „Naplnilo se to, co jsme předpokládali. Že s novou sklizní ceny jablek klesnou a postupně se vrátí na úroveň minulých let,“ řekl ČTK předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík

Zatímco v létě nebyl výjimkou prodej jablek s cenou přes 50 korun za kilogram, nyní se kilogram slušných jablek prodává v akcích i za 20 korun. Ludvík odhadl, že cena jablek by mohla ještě dál mírně klesat.

Letos se mrazy sadům vyhnuly, takže úroda jablek by měla být v ČR i v Evropě po dvou špatných letech opět na běžné úrovni. Podle posledního odhadu by sklizeň jablek měla v ČR meziročně vzrůst o 25 procent na 127 707 tun. Představuje to sklizeň na úrovni průměru posledních pěti let.

Ještě v červnu však sadaři čekali u jablek nárůst sklizně o 48 procent na úroveň 150 000 tun. Za snížením odhadu úrody jablek je letošní mimořádné sucho a teplo, které postihlo většinu pěstitelských oblastí. Plody jsou kvůli suchu menší, na ovoci jsou i přímé škody z tepla a slunečního záření. Možná až 60 procent jablek skončí v průmyslovém zpracování.

V Česku se ceny jablek řídí vývojem trhu v Evropě, protože dovoz zajišťuje přes polovinu české spotřeby jablek. Každý Čech sní za rok v průměru 24 kilogramů jablek a výrobků z nich.