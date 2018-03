Šéf Jablotronu: Prodej alarmů u nás zvedla amnestie, v Německu uprchlíci

Ekonomika roste a Češi bohatnou. Znamená to, že se víc bojí o svůj majetek?

Více se staví a tím pádem je větší potenciál pro prodej zabezpečovacích zařízení. Lidé jsou ochotni zaplatit trochu víc za systémy domácí automatizace a komfortu. Paradoxně se však víc bojí o majetek v době, kdy se ekonomice nedaří. Souvisí to s rostoucí kriminalitou a krádežemi. Zásadní rozdíly v různých cyklech však nevidím. Růst na českém trhu máme konstantní.

David Beneš (44) David Beneš je ředitelem jabloneckého výrobce alarmů Jablotron Alarms. Ve firmě působí od roku 2010, před dvěma lety převzal řízení po miliardáři a majiteli skupiny Daliboru Dědkovi. Jablotron Group je jednou z nejvýznamnějších technologických ryze českých společností. Skupina čítá 17 firem. Její roční obrat dosahuje kolem 2,6 miliardy korun.



Jak kriminalita ovlivňuje potřebu pořídit si alarm?

Zákazník často řeší zabezpečení svého majetku, až když v okolí někoho vykradou. My se snažíme vysvětlovat, že investice do alarmů není zbytečná. V západních zemích jsou běžné jako pojištění. Jednu z největších úrovní průniků do domácností má Belgie. Česko je podobně veliké, ale počet zabezpečení je zhruba jen pětinový. Vyplývá to z historie a kultury. Zájem o zabezpečení také hodně zvyšují globální události, které získají větší prostor v médiích. V Německu nastal obrovský nárůst poptávky během první uprchlické vlny před dvěma lety. V Česku se zájem dočasně zvýšil například po amnestii.

Jak časté jsou případy, kdy alarm odhalí zloděje?

Naším primárním cílem není jen chytit zloděje, ale minimalizovat dopady možné škody. Měsíčně zpracováváme 50 tisíc poplachů, k pěti tisícům z nich fyzicky vyjíždíme.

Vyjíždíte i k falešným poplachům?

Ano, i to se děje. Hlavní příčiny falešných poplachů jsou dvě. Často se stává, že uživatel se systémem nesprávně manipuluje. Dalším důvodem mohou být chyby při montáži. Třeba když dáte detektor nad topení, sálání tepla může vyvolat poplach. Proto je tak důležitá profesionální montáž techniky, kteří projdou naším školením.

Výrobci zámků spolupracují se skupinami nadšenců, kteří soutěží v jejich otevírání. Testují vaše alarmy hackeři?

Nespolupracujeme přímo s hackery, ale s několika firmami specializovanými na bezpečnost. Jedna z nich se snaží dvakrát ročně nabourat do naší aplikace. Netušíme, kdy útok provedou, ale využívají k tomu všechny dosud známé techniky.

Podařilo se jim už systém prolomit?

Naštěstí ne, dostáváme ale vždy souhrn doporučení, která následně aplikujeme. Příkladem je implementace vlastního komunikačního protokolu, který nevyužívá žádné veřejně známé šifrovací standardy.

Jakou část vaší výroby tvoří alarmy?

Kolem devadesáti procent obratu. Vlajkovou lodí je zabezpečovací systém Jablotron 100, který se prodává v 73 zemích světa. Posouváme se od primárního záměru čistě hlídat k výrobkům, které zjednodušují život a poskytují domácí komfort. Do systému se dá připojit topení či klimatizace. Hlavní účel je však ochránit majetek a soukromí rodiny. Nabízíme i systémy pro střežení vozidel, hlídání dechu kojence nebo pro vytápění v budovách.

Konkurují vám automobilky, které v poslední době montují do vozů vlastní GPS systémy proti krádežím?

Samozřejmě to dopad má. Pokud je v autě od výrobce nějaký systém, zájem zákazníků klesá. Nabízíme dva typy zabezpečení do aut. Jeden neplní funkci střežení, ale monitoruje pohyb vozu, vytváří elektronickou knihu jízd, sleduje stav či rychlost. To většinou nabízejí i automobilky. Naší výhodou je řešení integrované do jediné aplikace v mobilním telefonu, kde má klient všechna zařízení od Jablotronu. Umíme nastavit vzájemné interakce. Přijíždíte domů a jediným stiskem tlačítka otevřete závoru, odkódujete garáž a rozsvítíte světlo. To autonomní systémy nikdy nebudou umět. Automobilky využívají GPS, ale když je vypnuté, navigační čip nefunguje. Stejně tak když auto zloděj naloží do kamionu.

Díky Jablotron Security máte poměrně dobrý přehled o tom, jak se krade. Mají zloději nějaké nové fígle?

Způsob, jakým přemýšlí pachatelé vloupání, nás zajímal natolik, že jsme mezi nimi udělali v roce 2012 průzkum. Z něj vyplývá, že 42 procent pachatelů načasuje vloupání, když majitel spí. 82 procent z nich uvedlo, že průměrně zabezpečený byt otevřou do pěti minut. Pachatelé často do objektu pronikají oknem, což si řada lidí neuvědomuje, nebo to neví a okna důsledně nezajišťují.

Jak se vaše alarmy testují?

Testujeme v certifikačních laboratořích. Není to jednoduché, ani Evropa není v certifikacích jednotná, kromě obecně závazných pravidel mají země EU ještě svá vlastní. Například v Belgii je určuje certifikační autorita Incert. Dělají se třeba i pohybové zkoušky. Robot simuluje průchody pachatele pod různými úhly, s různou teplotou místnosti a za různých světelných podmínek. Máme speciální oddělení, které se zabývá jen legislativou a certifikacemi. Je to nekonečný příběh. Když certifikujeme jednu věc, objeví se nová norma.

Kolik investujete do vývoje?

Vývoj odpovídá možná až třem čtvrtinám kapacit firmy. Je pro nás klíčový.

Trendem mezi firmami od Škody Auto po banky je částečně suplovat vlastní vývoj nákupem startupů. Děláte to také, nebo se raději spoléháte na sebe?

Je to kombinace obou věcí, ale klíčové know-how je v interních týmech. Spolupracujeme však i s externími firmami. Jablotron Group se v posledních třech letech rozšířil na 17 firem, některé z nich můžeme klidně nazývat startupy. Teď spolupracujeme třeba se společností, která se zabývá softwarovou analýzou na principu neuronových sítí. Společně jsme vytvořili algoritmus, který využíváme v detektorech pro analýzu zvuku rozbití skla. Je velké množství skel, od lepených, tepelných, izolačních, bezpečnostních nebo trojvrstvých a každé z nich má jinou stopu při rozbití. Je to velmi složitá disciplína. Neuronová síť se umí sama učit.

Poznáte podle zvuku, že sklo nerozbil zloděj, ale fotbalový míč, který přiletěl od souseda?

Naším cílem není určovat příčinu rozbití skla, ale samotnou událost spolehlivě detekovat. Díky tomu jsme pak schopni včas zareagovat a zabránit případným škodám.

Jak daleko jste s fenoménem, který se nazývá internet věcí, v jehož rámci spolu spotřebiče ovládané na dálku vzájemně komunikují?

Rozšiřujeme počet zařízení mimo alarm, které bychom mohli obsloužit. Řešíme kvalitu ovzduší v objektu, ovládání topení, ekonomickou úsporu domu, zabezpečení, bezpečnost rodiny. Loni v září jsme uvedli videoverifikační kamery a propojili je se systémem alarmu. Když se vám něco stane na domě, někdo odejde, přijde či se stane porucha, vytvoří se minutový klip a nemusíte exportovat záznam přímo z kamery. Troufnu si říct, že jsme byli průkopníci internetu věcí, musí mít však užitnou hodnotu. Často to končí tak, že přístroje vyžadují samostatné aplikace a vzájemně spolu nekomunikují. Kávovar ovládáte z mobilu, ale hrníček tam stejně musíte postavit. Internet věcí trochu ztratil svou původní myšlenku.

Jaký objem vašich výrobků pochází z Číny?

Podíl Česko versus Čína je dnes 3:2. V Číně vyrábíme a montujeme produkty ve větších sériích, ostatní vyrábíme zde. Čína má však jednu nevýhodu. Od doby objednání máme výrobek na skladě až za devět měsíců. Kvalitu ale řídíme a kontrolujeme sami.

Čína zdražuje, platy místních dělníků rostou. Omezujete proto jako jiné firmy tamní výrobu?

Ano, je to dlouhodobý trend. Snažíme se zvyšovat podíl výroby v tuzemsku. Výroba v Číně zůstane, ale rádi bychom sem přesunuli některé typy výrobků, jako jsou klávesnice nebo ústředny. Troufám si říct, že by podíl v budoucnu mohl být 70:30 ve prospěch Česka. V Číně však vyrábíme ve velkém a není snadné najít v tuzemsku továrny s dostatečnou kapacitou. Třeba místní lisovny jsou buď saturované automobilovým průmyslem, nebo je pro nás jejich kapacita příliš malá.

Momentálně je brzdou i český trh práce. Máte také problémy sehnat lidi?

Je to stejné. V souvislosti s intenzivním růstem firmy nestíháme sehnat dostatek odborníků. Letos se chceme zaměřit na to, aby Jablotron nebyl vnímán jen jako profesionál v oblasti produktů, ale i jako atraktivní zaměstnavatel. Pracujeme se špičkovými technologiemi, přesto je zvučnější, když řeknete, že pracujete pro Google nebo Facebook. Některá místa nejsme schopni obsadit zhruba rok. Nejkritičtější situace je v oblasti seniorních konstruktérů hardwaru. Dříve platilo, co Čech, to radioamatér, ale dnes už ne. Mladé láká software, trendy je vyrábět aplikace do mobilů. Spousta z nich se zhlédla v tom, že udělá geniální aplikaci, prodají ji třeba Facebooku a zbohatnou na tom. Sehnat studenta, který chce dělat hardware, je rarita.

Dalibor Dědek je čilým komentátorem veřejného života a nebojí se opřít ani do prezidenta Miloše Zemana. Převzal jste po něm před dvěma lety i tuto roli?

Ne, to mu s radostí přenechám (smích). Není to nic, kde bych se cítil silný v kramflecích. Jsem povahou a historií technik, celý život se zabývám zabezpečovací technikou. Myslím, že z toho dnes dobře těžím.