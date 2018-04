Ruský miliardář přijde kvůli rozvodu o jachtu za 10 miliard korun

Jachta s devíti palubami, padesátičlennou posádkou a dvěma helipady byla původně zhotovena pro podnikatele Romana Abramoviče, v roce 2014 ji ale koupil ruský miliardář Farkhad Akhmedov. Ten se podle britského soudce Charlese Haddona pokoušel vlastnictví Luny skrýt za skupinu společností. Loď následně přesunul do Dubaje. S informací přišel server Bloomberg.

V posledních dnech soudního řízení převedl miliardář Lunu na další ze svých společnostní. Luxusní jachta má dvacet metrů dlouhý venkovní bazén, osm malých člunů a mini ponorku. „Pokračuje kampaň na porážku Akhmedové tím, že její manžel skrývá majetek v síti offshore společností,“ prohlásil soudce.

Na základě rozhodnutí britského soudu má ruský miliardář přenechat manželce 41 procent svého jmění.

Spekulace o náhodě

Akhmed poté obvinil anglické soudce, protože se prý nechávají ovlivnit špatnými vztahy mezi ministry Spojeného království a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „To, co se děje, nemůže být náhoda, názory britského ministerstva zahraničí Borise Johnsona jasně ukazují, že Spojené království se snaží zadržet majetek bohatých Rusů,“ uvedl Akhmedov.

Miliardář, který se odmítl účastnit soudního procesu a vrátil se zpět do Ruska, navíc údajně přesunul svou významnou sbírku moderního umění za téměř 91 milionů liber (přibližně 2, 6 miliardy korun) do Lichtenštejnska. Tvrdí to jeho žena.