Digitální kočovník spí každý den na jiném místě, svou firmu řídí z dodávky

Žije jako digitální nomád – nový „druh“ podnikatelů, kteří žijí tak, že cestují po světě a přitom pracují. Mann se na cestu se svou přítelkyní Hannou vydal loni, když rozjel svůj byznys. Od té doby v upraveném obytném Mercedesu procestoval jedenáct amerických států a najel přes 24 tisíc kilometrů.

To ale neznamená, že by svou kariéru pověsil na hřebík. Zakladatel firmy Vibes společnost stále řídí a dokonce věří, že díky svému životnímu stylu je produktivnější. Vyrábí špunty do uší, které chrání sluch před hlukem a zároveň tolik nezkreslují zvuk, píše CNBC.

„Každý den je výlet sám o sobě. Váš mozek je neustále v pohotovosti a váš pracovní den hyperproduktivní,“ říká kočující podnikatel.

Jeho typický den vypadá takto: ráno vstává ve tři čtvrtě na šest a jde si zacvičit. Buď běhá nebo se prochází po okolí nebo jde do místního fitcentra. V sedm začíná pracovat, buď ze své dodávky, nebo v místní kavárně či sdílené kanceláři.

S prací končí ve tři odpoledne a pak si plánuje, co bude dělat další den. V sedm večer jede do další destinace, uléhá kolem deváté večer. Na odlehlejších místech se řídí denním světlem a chodí spát, jakmile se setmí.

Mann i jeho přítelkyně, která pracuje jako tvůrkyně obsahu na sociálních sítích na volné noze, mohou takhle žít i díky novým technologiím. Veřejná wi-fi a internetové hotspoty dvojici umožnily vyměnit kancelářské židle v domovském městě Minneapolis za klidná místa v americké přírodě.

„Práce je akce, ne místo,“ říká Mann. „Díky technologiím patří formální pracovní prostory minulosti.“ Kočovný životní styl mu dodal na disciplíně. Je podle něj důležité zachovat strukturu pracovního dne, zvlášť, když řídí firmu. Pracovní dobu si tak určuje podle toho, jak pracují jeho kolegové v Minnesotě, bez ohledu na to, kde zrovna se ve Spojených státech s jejich čtyřmi časovými pásmy nachází.



Na Mannově rozpočtu se změna životního stylu příliš neprojevila. Dodávka ho sice stála padesát tisíc dolarů, na druhou stranu se o třetinu snížily jeho měsíční výdaje. Byt v Minneapolis pronajal známému a parkuje převážně na neplacených místech. Neobklopuje se také tolika věcmi a méně utrácí.

„Když žijete na devíti metrech čtverečních s omezeným úložným prostorem, nutí vás to k minimalismu,“ vysvětluje muž. Utrácí tak hlavně za pohonné hmoty a jídlo, které si převážně vaří sám.