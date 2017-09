Za Česko jaderné, shodují se ve volebních programech politické strany

19:07 , aktualizováno 19:07

Soudě podle volebních programů by se Česko mohlo proměnit ve světovou velmoc, tedy pokud by šlo o výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách. Všechny politické strany s reálnou šancí proniknout do Poslanecké sněmovny stavějí budoucnost na využití jádra a počítají s výstavbou nových bloků.