Jaguar pod tlakem, kvůli nízkým tržbám v Číně se propadl do ztráty

Ve stejném období loňského roku přitom dosáhl Jaguar zisku 571 milionů liber, uvedl deník Financial Times. Největší britská automobilka, která je od roku 2008 dceřinou společností indické nadnárodní korporace Tata Motors, uvedla jako jeden z důvodů ztráty „dočasné problémy“ spojené se změnou čínských dovozních cel.

Zpomalení prodejů v Číně způsobilo květnové rozhodnutí země snížit od 1. července dovozní cla na auta, jež byla po více než deset let na úrovni 25 procent. Tento krok je podle BBC součástí snahy o zmírnění napětí mezi Čínou a Spojenými státy kvůli obchodu.

Mnoho spotřebitelů z důvodu plánovaného snížení cel přestalo kupovat auta z dovozu a čekali, až zlevní. To mělo negativní dopad na většinu dovozců do Číny.

V budoucnosti by ale opatření mělo prodeje dovážených vozů naopak podpořit. Generální ředitel Jaguar Land Rover (JLR) Ralf Speth v prohlášení uvedl, že prodej a finanční výsledky automobilky by se měly do konce finančního roku zlepšit. Pomoct by jim měly i nové modely aut zejména elektrický Jaguar I-Pace.

Server Quartz píše, že 31. července zveřejnil Jaguar své nejhorší čtvrtletní výsledky za posledních devět let. V posledních letech byl výrobce luxusních vozů jedním z hlavních zdrojů příjmu své indické matky Tata Motors.

Kromě slabého prodeje v Číně trápí automobilku i pokles poptávky po vozech s naftovým motorem na domácím trhu a v Evropě a nejistota kolem blížícího se odchodu Británie z Evropské Unie. Firma již letos oznámila, že sníží počet zaměstnanců ve své největší továrně Solihull o 1000.