Jak najít ideálního zaměstnance? Recept šéfa Amazonu funguje už 20 let

Amazon je vyhledávaným zaměstnavatelem, pro kterého v současnosti dělá přes půl milionu lidí. Ve svých začátcích, kdy firma právě přestěhovala „ústředí“ z garáže svého zakladatele Jeffa Bezose do centra amerického města Seattle mezi sexshop a místo, kam si narkomané chodili měnit jehly, jich bylo daleko méně. V roce 1995 zaměstnával Amazon jen deset lidí a Bezos, dnes nejzámožnější člověk světa, odvážel balíčky, které si zákazníci z jeho e-shopu objednali, na poštu sám, píše CNBC.

Aby zajistil, že si firma (která původně online prodávala jen knihy) i při obrovském růstu zachová vysoké standardy, Bezos vymyslel pro nábor lidí jednoduchý dotazník o třech otázkách. V roce 1998, rok po vstupu na burzu, jej poslal svým akcionářům.

„V dynamickém prostředí internetu by bylo nemožné mít výsledky bez výjimečných lidí,“ napsal Bezos na adresu svých pracovníků, jejichž počet se během tří let nafoukl na 2 100. „Nastavení vysoké laťky při najímání pracovní síly je a bude jednoduchý, ale nejdůležitější faktor úspěchu Amazon.com,“ doplnil.

Ačkoli je tento dopis starý už dvacet let, Bezosův dotazník personalisté Amazonu dodnes v přijímacím procesu používají. Otázky jsou následující:

1. Obdivoval byste tohoto uchazeče?

Bezos chce, aby si personalisté na člověk ucházejícího se o práci v Amazonu udělali vlastní názor. „Vždycky jsem se snažil pracovat jen s lidmi, které obdivuji. Své kolegy podporuji, aby dělali totéž,“ napsal Bezos v dopise akcionářům. „Když se zamyslíte nad těmi, které jste v životě obdivovali, pravděpodobně to budou lidé, od kterých se máte co naučit nebo si z nich vzít příklad,“ pokračuje.

Podobně uvažuje například i šéf Facebooku Mark Zuckerberg. „Vždycky říkám lidem, že mají najímat jen takové, které by chtěli sami do týmu, pro které by chtěli pracovat,“ řekl nedávno Zuckerberg webu Recode. O svých nejvýše postavených kolezích, jako je provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová nebo produktový ředitel Chris Cox, prohlašuje, že v alternativním světě by si považoval za čest pro ně pracovat.

2. Zvýší tento člověk efektivitu týmu, kam je přijímán?

Touto otázkou se Bezos snaží odhalit uchazečův potenciál pro inovaci. „Chceme bojovat s neurčitostí,“ napsal Bezos v roce 1998. „Laťka se musí neustále zvyšovat. Chci, aby si lidé představili firmu za pět let. V té době by se každý měl rozhlédnout a říct – jsem fakt rád, že jsem sem nastoupil.“

Amazon je známý náročností svého pracovního prostředí. Vysoké nároky na zaměstnance jsou jedním z faktorů, které z Bezose udělaly nejbohatšího obyvatele planety.

Aby se přijímali ti nejlepší pracovníci, Amazon jmenuje několik svých stávajících zaměstnanců takzvanými „zdvihači laťky“. Lidé z různých oddělení firmy dávají další pohled na přijímané lidi z hlediska jejich talentu a toho, zda zapadnou do prostředí společnosti.

3. Mohl by tento člověk být v něčem superstar?

Podle Bezose je klíčové zjistit, jaké má dotyčný uchazeč vlohy. „Mnoho lidí má výjimečné schopnosti, zájmy a pohledy, které obohatí pracovní prostředí nás všech. Často je to něco, co přímo nesouvisí s jejich pracovním zařazením,“ napsal v dopise akcionářům pod dojmem tehdejšího nadšení, že zaměstnává národní šampionku v hláskování.

„Pochybuju, že by jí to pomáhalo v každodenní práci. Ale je to tady hned zábavnější, když jí můžete čas od času v hale vystavit výzvě, aby vyhláskovala třeba slovo onomatopoeia,“ zažertoval Bezos.



Dopis akcionářům s dotazníkem inspiruje lidi i mimo Amazon. Před najímáním zaměstnanců si jej čte například Adora Cheungová, partnerka prestižního akcelerátoru startupů Y Combinator ze Silicon Valley.