TEST DNES: U prosecca neplatí, že by nejdražší muselo patřit k nejlepším

Prosecco je nejpopulárnější šumivé víno na světě. Cenově je dostupnější než šampaňské, všichni ho znají, všichni ho chtějí. Málokdo však ví, že není jedno prosecco, ale že má více podob a několik kvalitativních stupňů (viz Pyramida kvality Prosecco na konci článku), které se mezi sebou výrazně liší.

„Je třeba si uvědomit, že prosecco je hlavně velký marketingový úspěch, a to se tady v testu ukázalo,“ říká Michal Šetka, šéfredaktor časopisu WINE & Degustation.

„Pokud je vyrobené dobře, tak je to jednoduché, primárně ovocné víno, osvěžující, vhodné jako aperitiv..., ale to je tak všechno, co od něho můžeme čekat. Rozhodně to není až na pár výjimek žádné velké gastronomické víno,“ říká předseda poroty, která hodnotila naslepo 14 vzorků v cenách zhruba od dvou do tří stovek. Byla mezi nimi jak vína nižší kategorie DOC, tak vína vyšší kategorie označená DOCG.

Na prvních místech skončila vína s označením Valdobbiadene Prosecco Superiore, která patří ke špičce proseccové pyramidy. Test ale ukázal, že i mezi jednoduššími DOC se najdou velmi dobré vzorky. Důkazem je Conte Priuli z Marks & Spencer a Tesco Finest Prosecco, které posbíraly víc bodů než některá vína vyšší kategorie.

A naopak se ukázalo, že ani ta nejvyšší značka kvality nemusí být sázkou na jistotu – Casteltorre Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG skončilo ke konci žebříčku.

Moravské sekty by to proseccu nejspíš natřely

Bohužel cena není u prosecca tak úplně jednoznačným vodítkem k výběru. Výrazné cenové rozdíly mezi oběma kategoriemi nebyly, spíš lze říct, že prosecca jsou obecně dost drahá. Obchodníci zjevně těží z jejich popularity. „Kdybychom mezi testované vzorky postavili moravské sekty ve stejné cenové kategorii, tak jsem přesvědčen, že by to mnohé z nich svým italským kolegům velmi nepříjemně natřely,“ říká Michal Šetka.

Od konce devadesátých let minulého století začala produkce prosecca stoupat neuvěřitelným tempem, což přineslo i své stinné stránky. Pod názvem „prosecco“ se začala prodávat i vína pochybné kvality.

To se pochopitelně nelíbilo vinařům z kopcovitých oblastí Valdobbiadene, kde historicky vznikala ta nejlepší šumivá vína. Trpělivost jim došla poté, co nechvalně známá průšvihářka Paris Hilton začala propagovat prosecco jako sexy nápoj v plechovce. Vinaři se už nemohli dívat na to, co se z jejich vína stalo a prosadili si nový zákon, který by jejich prosecco lépe ochránil.

Odrůda Prosecco byla přejmenována na Gleru a z prosecca se stalo zeměpisné označení, aby ho napříště nemohl vyrábět kdokoliv a kdekoliv. Byly nově vymezeny apelace DOC a DOCG, aby se vína z náročných kopcovitých terénů odlišila od oblastí kolem Benátek, kde jsou práce mnohem snazší.

Ručně, nebo strojově?

Ta nejlepší prosecca totiž vznikají mezi městy Cogneliano a Valdobbiadene, kde se velké rovné plochy kolem Benátek mění na kopečky a kopce. Na strmé svahy vinic se nedostanou žádné stroje, takže veškeré práce se tu dělají ručně s pomocí oslů.

Zatímco na rovině se o práci ve vinici většinou kompletně postarají stroje. „Sklizeň hroznů je tedy rychlejší, jednodušší, a tím i méně nákladná,“ vysvětluje Michal Šetka.

I proto je dobré o proseccu něco vědět. Kdo si chce na něm pochutnat, rozhodně by neměl kupovat úplně levné lahve se šroubovacím uzávěrem, není v nich šumivé víno spumante, ale perlivé frizzante (viz box na konci článku).

Ale i u vín s klasickými sektovými uzávěry je dobré rozlišovat mezi DOC a DOCG. „Když si koupíte DOCG z oblasti Valdobbiadene a Cogneliano, máte větší jistotu, že dostanete skutečnou kvalitu,“ říká nejlepší český someliér Jakub Přibyl. „Zatímco u všech ostatních je to sázka do loterie, kvalita se pohybuje od opravdu solidních až po absolutně nepoživatelná vína.“