Při rallye v Africe zemřel Jan Hradecký, zakladatel české firmy Botanicus

Tragédie při rallye Italský deník la Repubblica připomíná, že už je to několikáté úmrtí při podobných veteránských rallye. Při prvním ročníku znovuobnovené rallye z Pekingu do Paříže v roce 1997 zemřeli v Pákistánu Joseph Feit a jeho osmnáctiletý syn René po střetu jejich kabrioletu Volkswagen s autobusem. V listopadu 2006 zemřeli při závodě z Londýna do Casablancy manželé Warren a Jen Chmurovi, jedoucí s Citroënem ID19, pravděpodobným důvodem nehody byla srdeční příhoda řidiče. Při závodě Peking-Paříž v roce 2013 zemřela při přejezdu Ruska Ema Wilkinsonová v pick-upu značky Chevrolet. Do vozu narazil místní řidič, který také zahynul i se svou dcerou. Při nehodě na trati závodu zahynul také zakladatel organizace ERA, která tyto závody pořádá. Philip Young zemřel po pádu z motocyklu v Thajsku v březnu 2015. Při posledním ročníku závodu z čínské do pařížské metropole měl velmi vážnou nehodu německý magnát Helmut Rothenberger, který ve Slovinsku vyletěl z trati se svým prastarým bentleyem. Podle italského deníku se po čtyřdenním kómatu dal dohromady jen proto, že měl s sebou vlastní lékařský doprovod. Příští ročník závodu Peking-Paříž, který je nejslavnějším dálkovým veteránským závodem světa, startuje v červnu 2019. Startovní listina už je přes rok zaplněná, 113 posádek čeká pět týdnů závodění, ujedou celkem 14 tisíc kilometrů, často ve více než stoletých autech. (Obrázky z jednoho z předchozích ročníků najdete zde.)