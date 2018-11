Japan Airlines zpřísnily testy na alkohol, za opilého pilota si šéf snížil plat

Kacutoši Džicukawa měl v krvi desetkrát vyšší množství alkoholu, než je povolené množství. Britská policie ho zatkla na londýnském letišti Heathrow pár hodin před odletem. Podle japonských médií 42letý první důstojník Japan Airlines v minulosti několikrát obešel dechovou zkoušku podvodem.

Společnost po skandálu uvedla, že kopilot vypil v sobotu v noci před odletem za šest hodin dvě láhve vína a šest plechovek piva. Z britské metropole měl odlétat v neděli večer.

Od loňského srpna do letošního listopadu neprošli piloti Japan Airlines testy na alkohol celkem 19krát, napsal britský The Telegraph. Japonské zákony žádnou hranici, co se týče konzumace alkoholu, pro piloty nestanovují. Pravidla si musí místo toho určit aerolinky samy.

V pátek společnost Japan Airlines oznámila, že zakázala svým pilotům pít alkohol 24 hodin před odletem. Předtím byla hranice stanovená na 12 hodin.

Podle listu Japan Times se nově budou testy týkat také části pozemního personálu a společnost na kontrolu alkoholu v krvi pořídí citlivější přístroje.

„Je nám hluboce líto, že jsme tento incident, k němuž nemělo nikdy dojít, způsobili,“ omluvil se na tiskové konferenci ředitel aerolinek Džudži Akasaka. Oznámil také, že si o 20 procent sníží plat na znamení toho, že si vedení uvědomuje svou odpovědnost.