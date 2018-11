Kancelář v metru, stanu i v karaoke klubu. Japonci pracují všude

Cílem je inspirovat „salarymeny“, tedy armády zaměstnanců v tmavých oblecích a bílých košilích. Ti často zasvětili život svému podniku až do té míry, že tráví večery u piva se svými kolegy a šéfy i po nekonečném dni v kanceláři.



V tokijské finanční čtvrti Marunuči sedí obchodníci v kempinkovém stanu obklopeném věžemi ze skla a oceli na poduškách, přenosný počítač na kolenou. Tyto „kanceláře pod širým nebem“ nalezneme i na předměstí Tokia.

Toto nezvyklé prostředí již vedlo ke zrodu mnoha nápadů a tvůrčích myšlenek, řekl agentuře AFP Jasujuki Minami, který pracuje pro japonskou pobočku německé společnosti SAP. „V kanceláři máme sklon ke stereotypním a příliš rychlým řešením. Je to zajímavá zkušenost pracovat venku na vzduchu, je to něco, co neprožíváme denně,“ přidává se jeho šéf Cutomu Ušida, jeden z viceprezidentů SAP v Japonsku.

Podle Ryo Murase, majitele podniku, který vyvíjí tyto otevřené kanceláře, lidé zkrátka milují pracovat na čerstvém vzuchu. „Žijeme ve světě, kde začíná přebírat moc umělá inteligence a roboti. Myslím, že my lidé musíme více sázet na city, inspiraci a nadšení,“ říká.

Japonci trénují mluvení na veřejnosti v karaoke klubech

Stále více japonských obchodníků využívá k přechodné práci také kluby karaoke. Největší japonská karaoke společnost Dajičikošo začala tyto služby poskytovat loni v dubnu. Kanceláře ve svých studiích otevřela na 33 místech, a to hlavně poblíž obchodních čtvrtí velkých měst.

Za 600 jenů (asi 120 Kč) za hodinu mohou obchodníci využít velkých obrazovek, na kterých obvykle běží slova písní. Zájemci zde rovněž mohou trénovat veřejné projevy s mikrofonem v ruce.

Hidejuki Aoki je zaměstnancem společnosti NTT Communications. Tyto spužby využívá několikrát týdně. „Zpočátku jsem se ostýchal, ale teď to považuji za velmi praktické. Využívám toho jako mobilní kanceláře,“ říká.

V metru vznikly „satelitní kanceláře“

Mnozí obchodní cestující nebo lidé na volné noze využívají k práci kavárny. Často přitom mívají strach otevřít na veřejnosti tajné dokumenty. Kluby karaoke ale skýtají soukromý prostor bez rizika úniku informací. Lidé zde nemusí mít strach, že se jim někdo dívá přes rameno.

Firmy Tokyo Metro a Fuji Xerox v červnu vybudovaly ve velkých stanicích metra v japonské metropoli takzvané satelitní kanceláře. Tyto malé černé a bílé kabiny jsou vybavené základním nábytkem, počítačem a wifi. Čtvrthodina stojí 200 jenů (asi 40 Kč).

„Tradiční kancelářské prostředí nevymizí, ale my chceme překonat bariéry a učinit práci rozmanitější,“ vysvětluje Jasutaro Tanno z Fuji Xerox.

Experti soudí, že stárnutí populace a pokles počtu aktivních pracovníků donutí podniky, aby vycházely vstříc jinému způsobu práce. Učinit pracovní prostředí rozmanitějším je krok tímto směrem, soudí ekonom z Mizuho Research Institute Kentaró Arita.