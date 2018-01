Projímavá kola je v Japonsku hitem. Pyšní se i vládním certifikátem

Prospěšnost nápoje zákazníkům nevnucuje jen společnost Coca Cola, ale i japonská vláda, která limonádě udělila známku potvrzující přítomnost látek příznivých pro zdraví, upozorňuje The Wall Street Journal.

Zlatý štítek dostávají od vlády potraviny a nápoje, jež pomáhají snižovat cholesterol nebo třeba předcházet osteoporóze. Certifikované produkty jsou přitom v Japonsku výhodným byznysem – ročně vydělají šest miliard dolarů.

Coca Cola Plus je bez cukru a obsahuje nestravitelný dextrin, který je používán jako náhražka vlákniny a má příznivě působit na trávicí systém. Kolové limonády s touto přísadou prodávají i další výrobci – společnost Suntory Beverage and Food pod licenční smlouvou s PepsiCo nabízí Pepsi Special a firma Kirin Beverage přidává dextrin do nápoje Kirin Mets Cola.



Khalil Younes, výkonný viceprezident pro marketing a nové podnikání v japonské pobočce firmy Coca Cola řekl, že vědcům trvalo desetiletí, než objevili recept, který zachoval chuť Coca Coly a zároveň umožnil přidání přísad, které by nápoji umožnily získat vládní zlatou pečeť.



Někteří Japonci, kteří nápoj vyzkoušeli, aniž by studovali štítek, byli překvapeni jeho projímavým účinkem. Jiní si stěžovali na podrážděný žaludek. Younes ujišťuje, že Coca Cola Plus není pro lidské tělo nebezpečná. Jediné, na co by si lidé měli dát pozor, je přílišné množství nápoje, působící nadýmání.

Mičiko Kamijama, advokátka ze skupiny Food Safety Citizens Watch, která jménem spotřebitelů sleduje bezpečnost potravin, si klade otázku, zda by vláda měla obohacené limonády podporovat jako zdravou výživu. „Pokud jíte vyváženou stravu a pravidelně cvičíte, pak je určitě nepotřebujete,“ říká o certifikovaných potravinách a nápojích Kamijama.