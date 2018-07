Nindžu nechce nikdo dělat ani za dva miliony, turistická atrakce mizí

Japonský venkov během posledních let trpí odlivem obyvatel. Mladí lidé se ve velkém stěhují do velkoměst, která více vyhovují jejich způsobu života. Z města Iga, které leží 65 kilometrů autem od Kjóta, se během několika posledních let odstěhovalo více než 10 tisíc obyvatel.

Loni podle MSN Singapore navštívilo Japonsko 29 milionů turistů. Města jako Iga však návštěvníky příliš nelákají. Svým venkovským charakterem a nedostatkem známých památek nikoho nezaujmou. Starosta Igy, Sakae Okamuto, proto sází na kulturní dědictví – odkaz japonských nindžů.



Jenže jeho nová strategie naráží na nedostatek mladých lidí spojený s nízkou nezaměstnaností (která se v Japonsku momentálně pohybuje okolo 2,5 procenta). V jeho „ninja show“ nemá kdo vystupovat. A to i přesto, že svým nindžům neváhá zaplatit. Za pravidelnou účast v představeních nabízí plat až 85 tisíc dolarů (přes 1,8 milionu korun).

To je přitom mnohonásobně víc, než vydělávali „opravdoví“ nindžové ve feudálním Japonsku. Když jejich plat upravíme tak, aby odpovídal současné ekonomické situaci, zjistíme, že bojovníci pobírali přibližně 380 tisíc korun.



„Je tam prostě nedostatek nindžů,“ řekla v pořadu National Public Radio Planet Money Sally Hership. Podle jejích informací celá provincie Mie vloni přilákala 43 nových obyvatel, přičemž z Igy se za tu dobu odstěhovalo přes tisíc lidí.



„Pokud mají nindžové Japonsko zachránit před úbytkem obyvatel, měli by to udělat co nejrychleji,“ uzavírá téma Planet Money.