Japonský vlak odjel o 25 sekund dřív. Cestující to pobouřilo

Je to už druhý případ od loňského listopadu, kdy vlak o několik desítek sekund předjel čas v jízdních řádech. Chybu v listopadu udělal konkurenční dopravce, který svůj vlak Tsukuba Express vypravil omylem o dvacet sekund dříve. Tehdy však na nástupišti nezůstal žádný cestující. (Čtěte Japonský vlak vyjel dříve, firma se omluvila)



Nyní ovšem na nádraží Notogawa vidělo před nosem odjíždět svůj spoj několik Japonců, kteří dorazili těsně před odjezdem. To není v Japonsku nijak výjimečné, nejen místní železnice je pověstná svou přesností, na níž si obyvatelé velmi zakládají.

Společnost The West Japan Railway Company se okamžitě po kritice omluvila za to, že způsobila „velké nepříjemnosti cestujícím, které jsou skutečně neodpustitelné“. Omluvu, která by v jiné zemi a na jiném místě vyzněla jako výsměch, myslela vážně.

Kromě kritiky nešťastných cestujících na sebe nenechaly dlouho čekat ani komentáře na sociálních sítích. „Jaká ostuda!? Odjezd o 25 sekund dříve? Co kdybych chtěl chytit vlak 4 sekundy před odjezdem?!“ utrousil na Twitteru jeden z přispěvatelů.

Podle japonského listu Japan Today se strojvedoucí spletl s časem odjezdu. Byl přesvědčen o tom, že vlak ze stanice vyráží v pátek už v 7:11 namísto 7:12. O minutu dříve tedy zavřel dveře, načež si svou chybu hned uvědomil. Vyveden z klidu však zřejmě zpanikařil a namísto toho, aby počkal, vyjel stejně dříve - o celých 25 sekund.

Ze stejných důvodů, tedy kvůli popletení odjezdových časů, vyjel rychlovlak dříve už loni v listopadu. Žádný cestující na to však nedoplatil a také omluva byla ve srovnání s nejnovějším ospravedlněním za pomýlení o něco vlažnější. Dopravce tehdy uvedl, že se „upřímně omlouvá za vzniklé nepříjemnosti.“

