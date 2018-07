Jedna jízdenka pro celé Česko se prodraží, systém vyjde na 250 milionů

Od vypsání prvních veřejných soutěží na provoz železničních tratí řeší resort dopravy otázku, jakým způsobem do budoucna zajistit cestujícím možnost, aby si koupili jedinou jízdenku, na kterou by přejeli republiku z Aše do Mostů u Jablunkova.

Příchod nových dopravců se na řadě tras odrazil ve zvýšení úrovně služeb a stlačil ceny. S postupným pronikáním konkurence na koleje se ale vytrácí dosavadně zažitý komfort, kdy se cestující nemusel zajímat o to, zda přestupuje do vlaku provozovaného jiným dopravcem a zda v něm platí zakoupená jízdenka.

O vzájemném uznávání jízdenek dopravci už několik let jednají, zatím ale bez hmatatelného výsledku. Původně ministerstvo dopravy prosazovalo, aby peníze železničním společnostem za jednotné jízdenky přeúčtovávaly České dráhy, jako hlavní dopravce na české síti.

Z toho však nakonec sešlo mimo jiné i kvůli obavám, aby ČD nenesly neúměrně vysokou část nákladů za provoz tohoto clearingového centra. Nepůjde přitom o malé peníze. Náklady na pořízení tohoto systému a jeho pětiletý provoz nyní ministerstvo dopravy odhadlo na 254 milionů korun. Soukromí dopravci i dopravní experti teď řeší otázku, zda to budou efektivně vynaložené peníze.

Kdo bude jízdenky kupovat?

Rizikem jednotné jízdenky, která na první pohled vypadá jako rozumný nápad, bude totiž její vyšší cena. Zhruba rok starý plán ministerstva počítal s cenou odvozenou od klasického kilometrového tarifu Českých drah. Cena přepravy by tak vyšla na korunu a 35 haléřů na kilometr. Na tratích, kde existuje konkurence, se ale ve skutečnosti jezdí výrazně levněji.

„Cena hraje roli a zejména v České republice se lidé na cenu dívají,“ uvedl prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka. Podle něj tak lidé budou i nadále vyhledávat lacinější akční jízdné a jízdenky nakupovat přímo u jednotlivých dopravců. Aby mohl společný tarif fungovat efektivně, musel by podle Vyky být cenově srovnatelný alespoň s nabídkou, kterou v konkrétním čase prodává nejdražší dopravce.

Železniční dopravci totiž stále častěji přecházejí na takzvané dynamické ceny, které dlouhodobě fungují například v letecké dopravě. Ty nejsou neměnně vázané na přepravní vzdálenost, ale odvíjí se podle aktuální obsazenosti spoje. Poslední zbývající místa tak dopravci mohou prodat mnohem dráž, než za kolik je možné jízdenky pořídit s předstihem, kdy ještě velká část sedadel rezervovaná není.

Jednotný tarif má podle původního plánu ministerstva na české železnici platit od prosince příštího roku. Později by se do systému mohly zapojovat i jiné druhy dopravy, například linkové autobusy nebo MHD. Podle dopravců ale zatím jednání nepostupují tak, jak by si představovali.

„Aktuálně jednání neprobíhají. Čekáme na předložení přístupové smlouvy k národnímu tarifu, ale zatím neznáme ani termín, kdy by měla být smlouva k dispozici,“ uvedl mluvčí společnosti Arriva Transport Roman Herden.

Podle Vyky je to nejspíše způsobeno tím, že problematiku sloučení jízdních tarifů zastínil plán na zavedení slevy pro důchodce a studenty. Změna platná od září podle něj zaměstnává úředníky a zbylé projekty jsou tak odsunuty.

Účet za centrum narostl

Odhad nákladů na výstavbu systému se za necelý rok významně zvýšil. Vloni v létě odhadoval šéf technologií státního podniku Cendis Jan Paroubek jeho vznik na několik desítek milionů korun.

„Předpokládáme, že po spuštění systému bude zaměstnancem jeden účetní, který bude vše zpracovávat a vyřizovat případné reklamace, jeden systémový administrátor a programátor na údržbu systému a jeho rozvoj pro další fáze a pravděpodobně několik lidí na helpdesku,“ uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny zástupce firmy, která bude mít jednotnou jízdenku na starosti. Nyní ministerstvo uvádí, že výstavba vyjde na 109 milionů korun. Zbytek bude stát jeho provoz.