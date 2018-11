Restaurace dá dětem jídlo zdarma, když rodiče u vchodu odloží mobily

Podle výzkumu mezi 1500 rodiči a dětmi, které si restaurace Frankie & Benny nechaly udělat, by potomci chtěli, aby jejich rodiče trávili méně času s telefonem a více povídáním s nimi. Desetina dětí zkusila rodičům telefon nebo tablet schovat, aby si získala pozornost. Skoro pětina potomků si dokonce myslí, že rodiče jsou raději se svou elektronikou, než aby si s nimi promluvili.

Více než čtvrtina rodičů přiznala, že během jídla s rodinou kontrolují svůj telefon. Třiadvacet procent z nich to udělalo, když jejich dítě vyprávělo, jaký mělo den, informuje BBC.

Výsledky průzkumu vedly řetězec Frankie & Benny k nápadu rodiče finančně motivovat, aby dětem vyhověly. Od 29. listopadu do 7. prosince zkouší akci „No Phone Zone“ (v překladu zóna bez telefonů). Rodina si může své elektronické přístroje uložit do speciálního boxu. Odměnou jim za to bude jídlo pro děti zdarma.

Personál bude účast na akci rodinám aktivně nabízet, nikdo ale nikoho nebude do ničeho nutit, zdůraznil řetězec, který provozuje 250 stravovacích podniků. Pokud bude akce úspěšná, stane se součástí stálé nabídky.

Lidé na sociální síti Twitter na nápad reagovali různě. Někteří tím byli nadšení, jiní vyjádřili pochyby, jestli si členové rodiny budou mít co říct. Analytik maloobchodu Steve Dresser se pak ptá, jestli to je taktika, jak zabránit, aby si zákazníci na síti stěžovali na pomalou obsluhu.

Odložili byste u vstupu do restaurace mobil, aby vaše dítě dostalo oběd zdarma?