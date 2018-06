Bartoška: Nejvíc nás pokaždé stojí ubytování pro hosty festivalu

Co vám proběhlo hlavou, když jste se v březnu dověděl, že ČEZ přestává festival sponzorovat a vypadne vám 20 milionů?

Byl to trochu blesk z čistého nebe, i když se pořád oddalovalo potvrzení opce na další rok. Když o takovou částku přijdete přes noc, tři měsíce před akcí, je to poměrně dost. My si ale z nerozděleného zisku děláme rezervu na nepředpokládané situace a rok 2016 byl naštěstí historicky nejziskovější – 22 milionů korun po zdanění. Mohli jsme díky tomu hned druhý den vydat zprávu, že i když generální partner odstoupil, jsme připraveni, aby 53. ročník proběhl, jak má. ČEZu jsme poděkovali za šestnáctileté partnerství, protože díky němu je festival na dnešní úrovni, a i díky tomu nám další partneři nabídli, že výpadek financí doplní.

Podařilo se vám mezeru ve sponzorských penězích vyplnit?

Postupně se to vyskládalo. Philip Morris se po letech vrátil mezi partnery festivalu, innogy a Mall navýšily sponzorskou smlouvu, jednorázově přispěla Sokolovská uhelná…

Po odchodu ČEZ máte neobsazenou sponzorskou kategorii generální partner. Hledáte ho?

Možná by se i našel, ale my jsme nechtěli. Máme dlouhodobé partnery jako innogy nebo Vodafone a chtěli jsme nabídnout tuto možnost nejprve jim, ne nově příchozím. Budeme se o tom s nimi bavit během festivalu, kdy už připravujeme 54. ročník.

Když jsme festival začínali dělat, měli jsme představu, že by se udělal koláčový systém a sehnalo se pět silných partnerů, kteří by měli stejnou pozici a výhody. Nakonec nám z toho vyšel pyramidový systém sponzoringu.

Ještě někdo snížil svůj sponzorský příspěvek?

Ano, Pivovary Lobkowicz o pět milionů. Firma byla partnerem festivalu ještě v době, než ji koupili Číňané (čínská skupina CEFC, kterou v Česku zastupuje mimo jiné Jaroslav Tvrdík, pozn. red.). Ti nejprve rozpočet navýšili, a když teď měla CEFC problémy, tak ho zase snížili.

Potřebovali byste sponzorů a peněz víc, nebo je současný stav dostačující?

Rozpočet nám stačí a víc sponzorů znamená víc problémů – kapacity na autopark, na ubytování. Tento stav se budeme snažit udržet – i když by byl zájem, z naší strany by nebylo seriózní přijímat další.

Objem peněz na festival je už několik let podobný: 130 až 140 milionů. Je něco, co se mění na výdajích?

Rozpočet je přibližný a jsou tam položky, které neodhadneme. Hvězdám sice za účast neplatíme ani korunu, ale musíte splnit jejich standardy a tam někdy náklady neumíme odhadnout. Třeba Robert De Niro přijel s dětmi, s chůvou, manželkou, všem platíte první třídu letadla. Samozřejmě nás vyjde levněji, když pozveme někoho z Evropy.

S čím má festival největší náklady?

Nejvíc stojí vždycky ubytování pro hosty, dále pronájmy prostor, technické vybavení sálů. Zní to jednoduše – přivézt filmy a promítnout je. My ale každý rok musíme kina postavit, na pouhých deset dní! Ozvučit sály, pronajmout projekční přístroje a plátna, nakoupili jsme vlastní titulkovací zařízení... Jako festival kategorie A musíme být technologicky na špici. Ve velkém sále hotelu Pupp je skleněný strop a ozvučit tento prostor je problematické a drahé. Distributor si přeje, aby film natočený v určité kvalitě byl v této kvalitě i odpromítán. Platíme také za dopravu filmů, jejich pojištění, za práva na festivalové uvedení.

Kolik hostů celkem zvete na náklady festivalu?

Dohromady kolem tří tisíc lidí, ale nezůstávají celou dobu festivalu. Jsou to lidé z filmového průmyslu, filmoví tvůrci, herci, novináři, zástupci sponzorů. Pro ubytování hostů využíváme kromě Thermalu a Puppu desítky dalších hotelů a domů ve Varech.

Třicet milionů dostává festival jako účelovou dotaci od ministerstva kultury a po osmi milionech od města Karlovy Vary a od kraje. Co za ně smíte pořídit?

Jsou to neinvestiční dotace na provoz. Můžeme je použít na pronájmy, zápůjčky technického zařízení, na brigádnické práce, na tisk materiálů, částečně na ubytování. Thermalu rovnou necháváme 12 až 14 milionů za kompletní služby od ubytování přes pronájem sálů a zázemí pro festival až po elektřinu.

Když se teď odvrátil od festivalu polostátní ČEZ, nebojíte se, že změní přístup i státem vlastněný hotel Thermal a například bude méně velkorysý, co se týká podmínek pronájmu?

Festival má dnes takovou pozici, že by to snad z logiky kulturní politiky státu neudělal. V roce 1993 ministr Tigrid rozhodl, že se zruší karlovarský festival, protože není perspektivní. Po 25 letech dokazujeme, že by to byla chyba a váha festivalu roste. Thermal je srdce festivalu, byl pro festival v 70. letech postavený a je pro nás dokonalý. V případě prodeje hotelu existuje riziko, že by nám nový majitel nepronajal všechny prostory, které využíváme dnes.

Hotel čeká generální rekonstrukce. Pociťujete jeho zchátralost při pořádání festivalu?

Nikdy nám tam nic na hlavu nespadlo, potýkáme se jen s nedostatečnou elektrickou a internetovou sítí a na festival zesilujeme její kapacitu. Snažíme se vnitřní prostory přizpůsobit a nakašírovat s pomocí našeho architekta Chocholouška… Když tam pak přijedete mimo festival, pochopíte, že to byla navoněná bída. Thermal byl stavěn velkoryse a nikdo tehdy neřešil náklady na energii, od jeho otevření v roce 1977 do něj nebylo výrazně investováno, teď se to všechno musí napravit.

Jak jste s hotelem domluveni, aby rekonstrukce nezasáhla festival?

Je to naplánované tak, že vždy v dubnu by se měla rekonstrukce přerušit, aby tam v červnu, červenci mohl být festival a čtrnáct dní po jeho ukončení by rekonstrukce pokračovala. Kdybychom nebyli schopni organizačně zajistit jeden ročník, velice těžko budeme znovu startovat. Na převzetí festivalové kategorie A, kterou uděluje mezinárodní federace producentů FIAPF, čekají Varšava i Budapešť.

Promítáte ve 13 sálech po Varech. Před lety se mluvilo o tom, že by se mohlo promítat v objektu Lázně I, ten čeká příští rok rekonstrukce. Mezitím město dokončilo rekonstrukci Národního domu v centru. V současnosti nemáte s kapacitou sálů problém?

Nemáme. Díky Národnímu domu jsme mohli zrušit nafukovací mobilní kino před Thermalem, Espace Dorleans, které jsme za velké prachy vozili z Francie. Nebyla tam klimatizace, takže když bylo venku vedro, bylo tam nesnesitelně. Navíc mu už dobíhaly bezpečnostní testy.

Pozorujete, že se atmosféra festivalu za čtvrt století, co ho pořádáte, změnila?

Dorostlo nám publikum, lidé, kteří tam začínali jezdit jako batůžkáři, dnes jezdí s rodinami do hotelu, vytvořili si k festivalu dlouhodobý vztah. Od 50. ročníku už neděláme zahajovací party v Puppu, ale venku před Thermalem. Postaví se velké pódium, kde hraje kapela, a podle policistů přijde 40 tisíc lidí včetně těch, co přijedou do Varů jen na otočku propařit noc. I to je důvod, proč má dnes festival tu pozici, co má, a těžko by do toho někdo házel vidle.

ČEZ pořádal od roku 2009 hudební festival s populárními kapelami v Poštovním dvoře, navíc pro návštěvníky s akreditací zdarma. Bude ve Varech nějaká muzika i letos?

V rámci pocty Miloši Formanovi na slavnostním zahájení před Thermalem zahraje orchestr s dirigentem Carlem Davisem melodie z jeho filmů, hudbu z Amadea pak bude jako host dirigovat Libor Pešek. Vladimir 518 dal dohromady interprety pro klub Kaiser 53 v Lázních I, začíná to v neděli, to bude nahrazovat ČEZ fest. Město Karlovy Vary pořádá v letním kině koncert Ewy Farné s Karlovarským symfonickým orchestrem a v rámci dne s Českým rozhlasem vystoupí v kině také Vladimír Mišík… Muziky tam bude dost.