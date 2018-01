Převedeno na manželku. Firma s ministrovým podílem dál dosáhne na dotace

Ke konci roku pak Milek odstoupil z funkcí jednatele, předsedy a člena představenstva všech společností z koncernu Úsovsko. Splňuje tak zákonné požadavky ohledně střetu zájmů.

Jiří Milek měl v akciové společnosti Úsovsko, která má roční obrat přes dvě miliardy korun, čtvrtinový podíl. Koncem listopadu řekl, že bude-li jmenován ministrem, podíl v Úsovsku převede.

„Ministr zemědělství Jiří Milek převedl už 11. prosince 2017 dle zákonného požadavku část svých akcií ve společnosti ÚSOVSKO a.s. na paní Juditu Milkovou,“ uvedlo v úterý tiskové oddělení. Milek již dříve uvedl, že je jedním z více než 260 akcionářů koncernu.

Dotační hranice 25 procent

Účast členů vlády ve vedení firem, které pobírají dotace, omezuje zákon o střetu zájmů. Podle něj nejpozději do měsíce od vstupu do vlády mají veřejní funkcionáři omezit své podnikání. Pokud by měl ministr ve společnosti přes 25 procent ve společnosti, nemohla by se zúčastňovat zadávání veřejných zakázek.

Skupina Úsovsko vykázala předloni devítiprocentní pokles konsolidovaného obratu z 2,4 miliardy korun v roce 2015 na 2,2 miliardy korun. V roce 2016 skupině Úsovsko klesl i konsolidovaný zisk, a to o 22 procent z 234,4 milionu korun v roce 2015 na 183 milionů korun. „Pokles zisku byl dán převážně poklesem cen zemědělských komodit, především cen mléka,“ uvedlo ve výroční zprávě vedení společnosti Úsovsko.

Koncern tvoří mateřská společnost Úsovsko, která sídlí v Klopině na Šumpersku, a 15 stoprocentně vlastněných dceřiných firem. Do skupiny patří potravinářská firma Úsovsko Food, sady, několik farem, statků a zemědělských podniků. Holding zaměstnává zhruba 750 lidí a ohospodařuje na 20 000 hektarů v Olomouckém a Plzeňském kraji. Skupina pěstuje obiloviny, řepku olejnou, mák, cukrovku a krmné plodiny pro divizi živočišné výroby.

Mléko a müsli

Jedním z hlavních pilířů skupiny Úsovsko je společnost Úsovsko Food, která patří k předním tuzemských výrobcům müsli tyčinek, křupek a oříšků. Firma předloni zvýšila tržby meziročně o 12 milionů korun na 373 milionů korun. Zisk potravinářského podniku vzrostl na 17,5 milionu z 15,5 milionu korun v roce 2015. Export se na loňských tržbách Úsovska Food podílel zhruba 62 procenty.

Skupina Úsovsko ročně vyprodukuje přibližně 17 milionů litrů mléka. Hlavní farmou pro výrobu mléka je středisko v Šumvaldě s kapacitou 1300 dojnic. Mléko z tohoto střediska je dodáváno litovelské společnosti Brazzale Moravia, která je největším světovým výrobcem tvrdého sýra typu parmazán. Součástí Úsovska je i farma Obytce, která má 625 dojnic. Mléko z této farmy je prodáváno německé mlékárně Goldsteig Käsereien Bayerwald.