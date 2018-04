Staronovým šéfem konfederace odborových svazů se stal Středula

Odboráři zvolili dosavadní vedení znovu drtivou většinou hlasů. Podle šéfky volební komise Dagmar Gavlasové dostal Středula 183 ze 187 hlasů. Samka podpořilo 178 ze 188 odborářů a odborářek, Sokolovou pak 174 ze 188.

„Je to mnohem těžší než před čtyřmi roky, tehdy to bylo nové. Je těžší obhájit funkci než ji získat poprvé, teď už se hodnotí. Slibovat nebudu nic. Budeme dělat to co dosud. Říkat politikům, co si myslíme, kritizovat i chválit,“ řekl novinářům po zvolení Středula. Podle něj je to hodnocení celého týmu i expertů odborové centrály.

Podle vedení ČMKOS by politici měli zájem zaměstnanců respektovat. „Ještě jeden vzkaz politikům mám - ať přestanou a ukončí všechny ideologické konflikty, které už jsou přežité. Nám už extrémně vadí, když se někdo vrací do minulého století a řeší ideologické konflikty, které nemají žádný smysl. Ve firmách na to nemáme čas, když obhajujeme zaměstnance,“ řekl Středula. Podle něj by měla vzniknout stabilní vláda, i když situace se podle něj ještě může zkomplikovat. Míní, že nové volby by mohly „zamíchat i směřováním země“.

Znovuzvolený lídr odborů se poprvé postavil do čela ČMKOS, která zastřešuje 29 svazů s asi 310 tisíc členů, v dubnu 2014. Předtím vedl nejsilnější odborový svaz KOVO. Ve funkci vystřídal Jaroslava Zavadila, který se stal poslancem za ČSSD. Dlouhodobě působí v konfederaci i Samek a Sokolová.