Instantní kakao tvoří ze tří čtvrtin cukr, pro dítě je i jeden hrnek moc

Na množství kakaa v instantním kakaovém nápoji se nevztahuje žádný pokladní předpis. Je tedy zcela na rozhodnutí výrobce, kolik této drahé suroviny do práškové směsi dá. Jeho množství ale musí uvést na obalu. Povinné informace byly uvedeny na všech výrobcích s výjimkou směsi Cola Cao Energy, která množství kakaa nedeklarovala, uvedl dTest.

„Testovali jsme šestnáct vzorků známých i řetězcových značek instantního kakaa. Nejméně kakaa jsme zjistili u nápoje Tesco Value Cocoa Drink (11,1 procenta), podobně na tom bylo i Caffeteria Mokate Tigo (11,6). Zejména na příkladu značky Tesco Value se ukázalo, že kde chybí kakao, tam se prosadí cukr,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Co do množství byl hlavní surovinou všech testovaných nápojů cukr, jehož obsah tvořil minimálně 60 procent hmotnosti směsi. Nejčastěji se množství cukru pohybovalo od 70 do 80 procent. Nad 80procentní hranici cukru se dostaly značky Lidl/Monte Santos Johny Cacao a Tesco Value Cocoa Drink.

Jedna věc je, kolik cukru je v prášku, a druhá, kolik prášku nasypete do hrnku s mlékem. „Výpočtem z nutričních hodnot a předepsaného dávkování jsme zjistili, kolik cukru dítě vypije v dvousetmililitrovém hrnku výsledného nápoje. Z tohoto pohledu vznikne nejcukernatější nápoj z výrobku Caffeteria Mokate Tigo. V jednom hrnku vypije konzument 21,6 gramu rozpuštěného cukru, což je víc, než by zdravé pětileté dítě mělo přijmout za celý den,“ poznamenává Hana Hoffmannová.

Příjem cukru Češi zkonzumují v průměru 26 kostek cukru, tedy zhruba 130 gramů denně. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje snížení příjmu volných cukrů u dospělých pod pět procent z celkového příjmu energie, tedy přibližně pod 25 gramů denně, což odpovídá pěti kostkám cukru. Pětileté děti by podle doporučení WHO měly snížit příjem přidaných cukrů na 21 gramů za den, což odpovídá čtyřem kostkám cukru.

Velkou část doporučeného denního množství cukru děti vypijí v hrnku nápojů značek Tesco Value Cocoa Drink (17,6 gramu), Tesco Instantní kakaový nápoj (15,8), Kaufland/ K-Classic Schoko Drink (15,6) a Penny/ Choco’la Chocao (15,6). V těchto výpočtech bral dTest v úvahu pouze cukr vnesený instantním kakaem. Ve skutečnosti by dítě cukru vypilo ještě víc, protože samotné mléko by do sklenice přidalo dalších devět gramů mléčného cukru.



Pozor také na obsah soli

Přeslazenost kakaových nápojů vstoupila do hodnocení ještě jednou při ochutnávce. I tam měly některé výrobky problémy s příliš sladkou chutí.

„Díky chemické analýze dvojčat výrobků Nestlé Nesquik jsme si mohli ověřit podezření na dvojí kvalitu. Ve výrobku určeném pro český trh bylo o trochu více kakaa než v tom určeném pro britský trh. Při senzorickém hodnocení (barva, vůně, chuť) dopadl lépe i přes horší složení britský výrobek,“ shrnuje Hana Hoffmannová.

K překvapení mnoha spotřebitelů obsahují instantní kakaové směsi i relativně dost soli. Pouze dostatečnou známku (čtyřku) si kvůli soli odnesla kakaa Cola Cao, Granko, Tesco Value a britský Nesquik. Obsah soli v nich překračoval deklarované množství a před nedostatečnou známkou je zachránila úředně stanovená tolerance.

Dobrou zprávou pro konzumenty instantního kakaa je, že v testu na přítomnost nežádoucích látek (minerální oleje nebo ochratoxin A), neměly testované výrobky problémy.