Skoro 30 gramů marihuany v kapse? V Kalifornii zcela legální

Dospělí starší 21 let mohou od 1. ledna 2018 držet až jednu unci (28 gramů) této přírodní drogy a pěstovat maximálně šest konopných rostlin. Server BBC píše, že podle kritiků bude následkem nového opatření zvýšení počtu případů řízení pod vlivem a také rozšíření této lehké drogy mezi mladými lidmi. Naopak firmy předpokládají, že obchod s marihuanou by mohl v několika následujících letech nabýt hodnoty až několik miliard dolarů.

Agentura AP uvádí, že navzdory schválení nebude začátkem roku 2018 jednoduché sehnat v Kalifornii konopí k rekreačním, ne zdravotním účelům. Státní licenci k prodeji totiž zatím získalo jen 90 firem, které tak mohou otevřít své obchody hned prvního ledna. Tyto prodejny se nacházejí v San Diegu, Santa Cruz, v oblasti Sanfranciského zálivu a v Palm Springs.

Příležitost pro stát i podnikatele

Stát Kalifornie předpokládá, že daně z konopného průmyslu přinesou do rozpočtu příští rok až 684 milionů dolarů (14,5 miliardy Kč). Toto číslo by se mělo během několika let zvýšit až na miliardu dolarů (přes 21 miliard Kč) ročně

Podle mnohých podnikatelů v marihuanovém průmyslu jde o historickou změnu. „Jsme nadšení. V sobotu 30. prosince jsme získali státní licenci k prodeji a to nám dodalo spoustu energie,“ cituje deník Los Angeles Times Roberta Tafta Juniora, zakladatele lékárny 420 v kalifornském městě Santa Ana, jež prodává léčebné konopí. „Být součástí historie je úžasný pocit,“ dodává Taft.

Legalizace lehké drogy ale s sebou nese spoustu omezení. Server ABC News píše, že kouření „trávy“ bude zakázáno na všech veřejných místech, v okruhu 300 metrů od škol a denních center, kde se pohybují děti, a také za volantem. Zákaz samozřejmě platí i pro všechna místa, kde není povoleno kouření tabákových výrobků.

Černý trh jen tak nezmizí

Podle agentury ERA Economics, jež se zabývá poradenstvím v oblasti zemědělství a životního prostředí, stát Kalifornie vyprodukoval v roce 2016 přes 6 tisíc tun marihuany, přičemž 80 procent tohoto množství bylo ilegálně vyvezeno za hranice. Jenom čtvrtina ze zbývajících 20 procent se legálně prodala na medicínské účely.

Agentura AP uvádí, že masivní černý trh se bude i po legalizaci s největší pravděpodobností dále rozvíjet, jelikož daně a různé poplatky zvýší prodejní cenu konopí až o 70 procent.

V referendu, které proběhlo koncem roku 2016 společně s americkými prezidentskými volbami, se většina Kaliforňanů vyslovila pro legalizaci marihuany k rekreačním účelům. Následoval složitý legislativní proces implementace změn v daňovém systému a různých regulací.

Podle údajů organizace NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws), která se zabývá obhajobou užívání konopí, došlo k prvnímu státnímu zákazu marihuany v Kalifornii v roce 1913. První pokus o zrušení této legislativy v roce 1972 selhal, ale tři roky poté se podařilo změnit klasifikaci držení malého množství konopí z trestního činu na přestupek. V roce 1996 pak za vlády prezidenta Clintona došlo k legalizaci užívání marihuany k léčebným účelům.

Šest amerických států, Aljaška, Colorado, Kalifornie, Nevada, Oregon a Washington zatím legalizovalo marihuanu k rekreačním účelům. Lehkou drogu si tak může legálně koupit jeden z pěti Američanů. Na federální úrovni ale zůstává mezi nelegálními substancemi, jako jsou heroin, kokain či LSD.