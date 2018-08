Američtí vězni pomáhají krotit lesní požáry, berou za to dolar na hodinu

Účastníci projektu dostávají jeden dolar (22,5 koruny) za hodinu aktivního hašení nebo dva dolary za den jiné práce. „Nikdo je k tomu nenutí,“ uvedla pro San Francisco Chronicle mluvčí projektu Lynne Tolmachoffová. „Většina těch, se kterými jsme mluvili, mají pocit, že tak státu splácí,“ dodala.



Podle agentury Cal Fire ušetří program ročně téměř sto milionů dolarů. Vězni mohou tvořit až čtyřicet procent všech hasičů bojujících s lesními požáry.



Přestože vězni vydělávají přibližně šestnáctkrát méně než běžní hasiči, oproti jiným trestancům jsou na tom dobře. Podle Prison Policy si v Kalifornii vydělávají zpravidla mezi 0,08 a 0,37 dolaru (1,8 a 8 korun) za hodinu práce u soukromníků, mezi 0,3 a 0,95 dolaru (6,7 a 21 korun) ve státních podnicích.

Jeden den aktivního hašení navíc účastníkům projektu Cal Fire podle The Independent odmaže dva dny z trestu. K tomu mají i nárok na lepší stravu.



Ne každý vězeň se může účastnit

Týmy pro program Cal Fire jsou vybírány z vězňů s nejnižší ostrahou, případně z trestanců s dobrým chováním, kteří nesmějí „sedět“ za žhářství, vraždu nebo sexuální trestné činy. Vyloučeni jsou i ti, kdo se pokusili o útěk.



Podle mluvčí Kalifornské vězeňské správy Vicky Watersové se s trestanci nezachází odlišně od „normálních“ hasičů. Procházejí stejným výcvikem a dělají stejné práce – hasí, vyklízejí povodňové kanály a odstraňují podrosty.



Watersová tvrdí, že přestože již párkrát některý z vězňů utekl, vždy byl do 48 hodin dopaden. Pokud se trestanec pokusí o útěk, již se nemůže do projektu vrátit a je poslán zpět do věznice.



Od začátku projektu ve čtyřicátých letech minulého století zahynulo při boji s požáry pět vězňů.



Kritika malých platů

Nízké ohodnocení vězňů se přitom stalo terčem kritiky. „Jeden dolar na hodinu za boj s těmi zuřivými požáry – to je skandální,“ komentovala situaci bývalá starostka Richmondu Gayle McLaughlin. Podle ní si vězni zaslouží za riskování svých životů mnohem větší plat.

Jedna z vězeňkyň v programu, La’Sonya Edwardsová, nešetřila ostřejšími slovy. „Někdy jsme úplně ztrhané. Není to tolik odlišné od otroctví. Měli by nám platit víc,“ řekla loni serveru The New York Times. Rodiny hasičů-vězňů, kteří během požárů zahynou, navíc nedostávají od státu žádnou podporu.

Po skončení trestu se mohou rekvalifikovat

Nejdiskutovanějším problémem ohledně vězeňské práce je však podle San Francisco Chronicle návrat trestanců do společnosti po ukončení trestu. Mnohdy nemohou sehnat práci. Oficiálně totiž nemají potřebnou kvalifikaci, i když se dané práci věnovali ve vězení.

To má letos alespoň částečně změnit hasičský kurz pro propuštěné. Na jeho fungování bylo ve státním rozpočtu vyčleněno 26,6 milionu dolarů (přibližně 597 milionů korun). Projít jím může až osmdesát propuštěných vězňů ročně. Kurz trvá osmnáct měsíců.

Aby se ho mohli zúčastnit, musí propuštění sloužit ve vězeňském programu agentury Cal Fire. Podle prohlášení Kalifornské vězeňské správy po splnění kurzu mohou účastníci pracovat jako hasiči na lokální, státní i federální úrovni.