Kolik to má kalorií? Údaj se začne uvádět i u piva, vína či kořalky

6:00 , aktualizováno 6:00

Informace o tom, kolik mají alkoholické nápoje kalorií či cukru, by měly být zhruba do tří let k dispozici zákazníkům. Nyní začal hlavní boj o to, zda tyto informace budou přímo na lahvi, nebo bude stačit, že je výrobce zveřejní na internetových stránkách.