Na dálnicích chybějí odpočívadla, stát chce výstavbu nabídnout soukromníkům

Podle ministra dopravy Dana Ťoka je na čase, aby se místo státního Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) do výstavby nových odpočívek pustily soukromé firmy. „Chceme vytvořit podmínky na stavbu takzvaných Autohofů, tedy dvorů, kde bude k dispozici nejen zázemí pro řidiče kamionů, ale i prostor, kde budou moci z vozidel odklízet sníh,“ uvedl šéf dopravního resortu.

Nedostatek vhodných míst k zastavení a odpočinku trápí českou síť od devadesátých let, kdy na trh vstoupila řada zahraničních provozovatelů čerpacích stanic. V té době se výstavba soustředila na velké odpočívky s čerpacími stanicemi pohonných hmot, zatímco malá odpočívadla disponující pouze základním vybavením se spíše uzavírala.



V koncepčním materiálu z roku 2014 jsou sice už obsaženy i plány na obnovu výstavby malých odpočívek, které by měly lemovat dálnice v desetikilometrových rozestupech, ale skutečnost za plány stále pokulhává, připustil Ťok.

V posledních dvou letech byly postaveny dvě odpočívky. Jde o odpočívadlo Křenovice na dálnici D1 u Kroměříže a odpočívka Osice na D11 před Hradcem Králové, uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Další odpočívadlo silničáři stavějí na novém úseku D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou u obce Osek.

V následujících letech má ŘSD připraveny projekty s celkem 450 novými parkovacími místy pro nákladní vozidla, dodal Studecký. Nová odpočívadla by se tak měla řidičům otevřít na D5 u Šlovic na Plzeňsku, na D8 u Siřejovic na Litoměřicku a na D1 u Střechova nad Sázavou a Studeného na Benešovsku.

Dalších pět odpočívek by se mělo rozšířit o nová parkovací místa. Jde o parkoviště na D1 u Humpolce, Troubsko u Brna, Zelňák na D2 mezi Brnem a Hustopečemi, Mikulášov na 96. kilometru D1 na Vysočině a poslední u Horních Počernic na D11.

Odpočívadlo každých 25 až 50 kilometrů

Zda i další odpočívky bude stavět státní správce silnic, není jisté. Záměr ministerstva je zatím v teoretické fázi a není jasné, jak by stát soukromé společnosti k výstavbě dálničních odpočívadel motivoval. Podle mluvčího ministerstva dopravy Jakuba Stadlera by nemělo jít o klasický PPP projekt, jak jsou označovány veřejné stavby postavené za soukromé peníze.

V rámci PPP projektů soukromý investor postaví například dálnici, kterou po dohodnutou dobu provozuje, za což od státu pobírá předem stanovenou částku. U odpočívek ministerstvo dopravy předpokládá, že by pozemek kupoval soukromý investor, který by na něm provozoval komerční služby.

Otázka, jak by stát financoval poskytování veřejných služeb, jako je třeba krátkodobé parkování nebo provoz sociálního zařízení, ještě není dořešena. Šíře služeb by přitom u nově plánovaných odpočívek měla být poměrně široká. ŘSD ve své koncepci předpokládá výstavbu tří typů odpočívadel podle velikosti a množství nabízených služeb.

Velké a střední odpočívky by se měly na síti vyskytovat každých 25 až 50 kilometrů a prostory mezi nimi by měla vyplňovat menší odpočívadla. Ta by měla obsahovat jen základní vybavení v podobě standardizovaného WC, laviček a stolku pro konzumaci doneseného občerstvení. Část by navíc mohla být vybavena automaty pro prodej nealkoholických nápojů nebo wi-fi připojením, uvádí v materiálu ŘSD. Všechny odpočívky včetně těch malých by měly být osazeny sportovním zařízením, na kterém se mohou řidiči po dlouhé jízdě protáhnout, jak je to běžné u odpočívadel v západních zemích.

Velká a střední odpočívadla pak mají vznikat především v okolí čerpacích stanic. Alternativně mohou vyrůst vedle restaurací a rychlých občerstvení.

U velkých odpočívek koncepce počítá i s možností ubytování, sprchami pro řidiče a dalším vybavením. Měla by na nich rovněž vznikat dětská hřiště, přebalovací pulty a jiné prvky pro cestující s dětmi.