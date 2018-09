Kapsch požaduje zneplatnění smlouvy o mýtném systému s CzechTollem

Smlouvu na další provoz mýtného systému po roce 2019 podepsal ministr dopravy Dan Ťok minulý čtvrtek krátce po vydání nepravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten sice uvedl, že ministerstvo v miliardovém tendru zákon neporušilo, oznámil ale, že ponechává v platnosti předběžné opatření, které ministerstvu zakazovalo smlouvu uzavřít.

Podle právního názoru ministerstva však toto opatření zaniklo tím, že se dopravní resort vzdal svého práva na podání opravného prostředku proti prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS.

„My tvrdíme, že předběžné opatření zůstalo v platnosti až do doby rozhodnutí o našich námitkách,“ uvedl generální ředitel českého Kapsche Karel Feix. Antimonopolní úřad už oznámil, že o návrhu Kapsche rozhodne během dvou měsíců. Feix věří, že firmě dá úřad za pravdu, v opačném případě by šlo o zásah do zákonných práv účastníka správního řízení.

„Tím že se ministerstvo dopravy vzdalo svého práva na podání rozkladu nedochází k ukončení celého spojeného správního řízení. To je náš názor. A tvrzení ministerstva dopravy, které využilo tohoto postupu, považujeme za nesprávný a z pohledu práva nezákonný,“ doplnila právní zástupkyně Kapsche Kamila Kulhánková z advokátní kanceláře Havel & Partners.

Podle Feixe časové sladění kroků ministerstva a antimonopolního úřadu dávají tušit, že ministerstvo dopravy dostalo dopředu signály o tom, kdy a jakým způsobem úřad rozhodne. Podle firmy například společnost CzechToll ještě před doručením tohoto rozhodnutí začala žádat o vydání stavebních povolení pro komponenty svého mýtného systému.

Podezření navíc podle Feixe podporuje časová souslednost, s jakou si ministerstvo a úřad během čtvrtka v rychlém sledu vyměňovalo dokumenty. Jen pár hodin po doručení prvního rozhodnutí tak mohlo mít ministerstvo dopravy podepsanou dohodu.

Kauza přerůstá do právních jistot v ČR

„Celá tato kauza přerůstá hranice mýtného projektu a mohla by se dotýkat rozhodování ÚOHS a vůbec určité politické a právní jistoty v České republice,“ uvedl Feix. Firma poukázala na to, jak antimonopolní úřad během pár měsíců změnil původní názor na legálnost výběrového řízení. Původní prvoinstanční rozhodnutí totiž celý tendr zrušilo s tím, že se v něm vyskytovaly zásadní chyby.

První impuls pro tuto změnu byl podle Kapsche dopis, který zaslal premiér Andrej Babiš předsedovi ÚOHS Petru Rafajovi. V něm jej údajně vyzval, aby při svém rozhodování zohlednil zájmy České republiky.

Spekulace o politickém vlivu na rozhodování ÚOHS dnes mluvčí úřadu Martin Švanda odmítl. „Řízení proběhlo zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, správním řádem, dalšími právními předpisy a judikaturou správních soudů, jimiž se Úřad musí ve své rozhodovací praxi řídit,“ dodal mluvčí.