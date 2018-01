Odkup českého Kapsche je opět ve hře. Nabízí se tři varianty řešení

Nyní se nápad objevuje znovu a spolu s tím sílí hlasy, jež požadují ukončení mnohamiliardového výběrového řízení na provoz mýtného systému po roce 2019. V té době totiž vyprší smlouva s Kapschem. Zrušení současného tendru bylo hlavním bodem nedávné schůzky pracovní skupiny. Ukončení výběrového řízení požadovali hejtmani a zástupci byznysu z Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy.

Plánované zařazení dalších 900 kilometrů silnic do zpoplatněné sítě podle nich posílí nešvar v podobě objíždění zpoplatněných úseků po silnicích nižších tříd. Důsledkem prý bude vyšší počet nehod, které tito šoféři mohou při průjezdu obcemi způsobit.

Pokračování soutěže je naopak proti srsti ministerstvu dopravy, které ve sporu s hejtmany za ANO podpořil i premiér a předseda hnutí Andrej Babiš. Ten přitom donedávna s rozšiřováním nesouhlasil.

Kritici rozšíření proto nyní hovoří hlavně o potřebě přesvědčit premiéra o nevýhodách současného výběrového řízení. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka má společnou schůzku s Babišem domluvit předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Problematiku by měl rovněž v únoru otevřít podvýbor pro dopravu.

Tři možné cesty

Analýza právníků Svazu průmyslu a dopravy hovoří o odkupu části Kapsche jako o možné eventualitě, pokud se nestihne do konce roku 2019 dokončit nové výběrové řízení, neobsahující povinnost rozšiřovat zpoplatněné silnice. Pokračovat ve stávající soutěži s tím, že z ní pouze stát vypustí požadavek na rozšiřování, posudek nedoporučuje. Obává se, že takový postup napadnou stávající uchazeči.

Dají se však očekávat i protesty firem mimo aktuální tendr. Ty by mohly změnu soutěže úspěšně napadnout a poukazovat na to, že podle nových pravidel by se do tendru na mýto rovněž přihlásily.

Kritici stávajícího tendru proto počítají se třemi možnými cestami. Jednou je zmíněný prodej státu, dvě jsou založeny na zrušení soutěže a opakování tendru. První varianta znamená zopakování téměř identické soutěže, pouze bez ambice na rozšiřování mýta na silnice první třídy, druhá spočívá v jednodušší soutěži na provoz současného systému založeného na mikrovlnné technologii využívající mýtné brány.

Druhá varianta by mohla trvat kratší dobu, což se vzhledem k nedostatku času jeví jako výhoda. Na druhou stranu by se tím stát vzdal možnosti vybírat si z jednotlivých technologií, uchazeči by soutěžili pouze v tom, kdo dokáže systém vytvořený Kapschem spravovat laciněji.

Zrušení probíhající soutěže může těšit stávajícího provozovatele, neboť mu dává větší šanci na úspěch než nynější řízení. Zúžení zpoplatněné sítě zvyšuje šance mikrovlnné technologie, kterou Kapsch využívá. Navíc je kvůli nedostatku času reálné, že se nová mýtná soutěž nestihne a stát bude muset vybrat náhradní řešení, které pro Kapsch zřejmě přinese další peníze z mýta, aniž by se o ně musel utkat s některým z konkurentů.

Podle ministerstva dopravy by přerušení stávajícího tendru přineslo rok a půl trvající výpadek ve výběru mýta, dokončení nové soutěže a zaškolení nového provozovatele předpokládá v létě 2021. Naopak hejtmani a Svaz průmyslu a dopravy předpokládají, že stát stihne nový tendr vysoutěžit včas.

Jejich právní analýza hovoří o potřebě soutěžit v ideálním případě jeden rok. Zhruba rok a tři měsíce pak pokládají za reálnou lhůtu, během níž lze nový tendr stihnout. Tím by ale vypadla roční lhůta, kterou ministerstvo vyhradilo novému provozovateli na osvojení si stávající technologie, případně na spuštění vlastního systému. Minimum času je pak věnováno na případné řešení stížností u antimonopolního úřadu, na které jsou vyhrazeny pouze dva měsíce.

Obě varianty proto předpokládají, že stát začne souběžně připravovat odkup českého Kapsche. Podle svazu se převod správy mýta na stát dá stihnout za 15 měsíců a Česko se tím zbaví závislosti na externích firmách. Podobný systém dlouhodobě funguje například v Rakousku.