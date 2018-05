Brusel chtěl regulovat výrobu českého chleba. Ten však v testech prošel

Kvůli dubnovému nařízení Evropské komise ohledně regulace karcinogenního akrylamidu v potravinách se o tradiční výrobu svých produktů strachovalo hodně prodejců. Celoevropské haló vyvolalo rozruch i mezi pekaři. Na černé akrylamidové listině se totiž vedle hranolků či sušenek objevil i chléb.

Jednou z doporučených možností, jak přítomnost akrylamidu v potravinách omezit, byla i nižší teplota přípravy. To však v případě pekařských produktů není podle Svazu pekařů a cukrářů technologicky možné. Potravinářská komora si proto nechala na přítomnost akrylamidu v chlebu a pečivu zpracovat testy.

„V naprosté většině produktů je hladina této látky výrazně nižší než takzvaná porovnávací hodnota. Testy ukazují, že dobře upečeného, tedy nepřipáleného chleba či pečiva se kauza akrylamid nijak netýká,“ stojí v tiskové zprávě Svazu pekařů a cukrářů.

Karcinogenní káva či hranolky

Škodlivé by pečivo mohlo být v případech, kdy je připálené. „To by si poctivý pekař či prodejce nedovolil prodávat, a to jednoduše proto, že by si jej většina lidí nekoupila. V českých pekárnách tak na škodlivý chléb či pečivo nenarazíte. Produkty s přehledem splňují evropské normy,“ říká výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal.

Látka akrylamid vzniká při tepelném zpracování některých potravin při ohřívání nad 120 stupňů Celsia. Nejvíce jde o bramborové výrobky, kvůli čemuž se do ohrožení dostaly například tradiční belgické hranolky. V tomto případě však Brusel přimhouřil oči (psali jsme zde). Ze stejného důvodu musely kavárny v Kalifornii zavést varovné nápisy, které varují před rakovinou (psali jsme zde).