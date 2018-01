Kašmír, vládce luxusní módy. Novozélandští farmáři v něm vidí budoucnost

Nedávno Clintonova kozí farma vystoupila do popředí, když oznámila spolupráci s luxusní oděvní novozélandskou značkou Untouched World a výrobcem nití Woolyarns. Obě společnosti hrály stěžejní roli při vzniku speciálního materiálu s názvem „possum merino“ z jehněčí vlny a hedvábí.



Novozélandská kašmírka přišla s nabídkou spolupráce i pro jiné tamní farmáře, aby vytvořili národní skupinu pro kvalitní exportní průmysl. Celosvětový trh s kašmírem by tak měl do roku 2022 přesáhnout 64 miliard korun (3,1 miliardy dolarů). V současnosti roste průmysl konstantní mírou 3,68 % a očekává se, že bude růst i v průběhu následujících pěti let.

David Shaw, jeden z vlastníků Clintonovy farmy, se o kašmír začal zajímat už v 80. letech během studia na Lincolnově univerzitě. Už v té době byla tato látka považovaná za průmysl s budoucností. „Do roku 1985 bylo na Novém Zélandu chováno celkem 500 tisíc koz, což o tři roky později vyústilo v zisk 1,3 milionu dolarů (27 milionů korun),“ píše server Nzherald.

Klíčem k úspěchu byla připravenost

Zvířata měl Shaw rád odjakživa a stejně tak i živočišné produkty. Léta proto pracoval na jejich genetickém vylepšení. Shawovi byli myšlenkou znovuoživení kašmírového průmyslu opravdu nadšení. Klíčem k úspěchu byla ale podle Shawa hlavně jejich připravenost: „Viděli jsme růst kašmírového průmyslu i jeho stagnaci. Co se ale nezměnilo, byla poptávka, umístění a hodnota kašmíru. Ve světě luxusní módy vládne a my toho chceme být součástí.“

Zatímco některé ostatní dodavatelské řetězce čelily problémům způsobeným nadměrným zásobováním vody, změnou klimatu a následným poklesem kvality, Shawovi produkovali kašmír bělejší a jasnější než ten, který nabízeli přední výrobci z Mongolska a Číny.

Před třiceti lety začal přitom pár s chovem jen několika divokých pestrobarevných koz. Ty dnes produkují velmi kvalitní vlákno. „Po letech chovu a výběru překonala moderní kašmírová koza naše představy,“ říká Shaw, který má v současnosti 750 koz.

Shawovi se v kašmírovém průmyslu pohybují už déle, Novozélandská kašmírka ale oficiálně vznikla asi před 12 měsíci. A to proto, aby vytvořila lepší identitu a sehrála klíčovou roli v tomto odvětví.