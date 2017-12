Velký exodus pokračuje, z Katalánska už „prchlo“ tři tisíce firem

Týdeník Economist uvádí, že zatím 2 900 firem přestěhovalo svou centrálu jinam v rámci Španělska, polovina z nich do Madridu. Masivní odliv společností začal už začátkem října a pokračoval poté, co centrální vláda v Madridu zrušila regionu autonomii a začala zavírat čelní představitele separatistů do vězení.

Situace se stabilizovala až poté, co opustily region a s největší pravděpodobností se nikdy nevrátí. Vysoký úředník jedné z nich týdeníku potvrdil, že ani z dlouhodobého hlediska nevidí důvod měnit toto rozhodnutí.



V Katalánsku žije zhruba šestina obyvatel Španělska, ale na hrubém domácím produktu se region podílí dvaceti procenty. Současně vytváří přibližně čtvrtinu španělského exportu. Jordi Alberich Llaveria z barcelonské byznysové lobby Cercle d‘Economia říká, že Španělsko závidí své severovýchodní provincii především diverzifikovanou ekonomiku. Ta je podle něj dílem prosperujících rodinných firem, které se zabývají výrobou textilu či parfémů.

Katalánsko se také v posledních letech stala sídlem nejrůznějších nadnárodních společností, výrobců aut, farmaceutických společností a stovek nejrůznějších startupů.



Největší změnu po nedávné ústavní krizi prodělal finanční byznys. Kromě stěhování jedněch z největších regionálních bank Caixabank a Banco Sabadell, odešlo i několik pojišťoven. Pět z nich se přestěhovalo do Madridu, šestá, dceřiná společnost francouzského giganta AXA oznámila, že se stěhuje do Bilbaa. Centrální vláda v Madridu přesuny firem výrazně zjednodušila, když šestého října pomocí dekretu zrušila povinnost svolávat před přesunem sídla firmy valnou hromadu akcionářů.



Katalánskou krizi odstartovaly snahy region osamostatnit. Vše vyvrcholila referendem o nezávislosti. V něm Katalánci odhlasovali odtržení od Španělska. Účastnilo se ho ale jen zhruba 43 procent obyvatel a centrální vláda v Madridu ho označila za protiústavní. Samostatnost pak katalánský parlament vyhlásil 27. října. Následovala ostrá reakce Madridu, který odvolal regionální vládu, odebral Katalánsku status autonomní oblasti a vydal zatykač na čelní představitele separatistů. Byly také vypsány předčasné volby, které se uskuteční 21. prosince.