Hurikány, požáry a záplavy letos odnesly v přepočtu 7 bilionů korun

Stejně jako každý rok, i letos zpustošily mnohé světové regiony hurikány, zemětřesení, lesní požáry či jiné katastrofy. Ekonomické náklady na tato neštěstí ale výrazně přesahují běžný průměr.

Podle pojišťovací společnosti Swiss Re, která tyto výpočty provádí jednou za šest měsíců, způsobily přírodní katastrofy v roce 2017 ztrátu za 306 miliard dolarů (téměř 7 bilionů korun), což je téměř dvakrát víc než suma za rok 2016. Jedná se také o částku výrazně převyšující desetiletý průměr, který je 190 miliard dolarů (4,1 bilionu korun).

Na této statistice se významně podepsal fakt, že Spojené státy letos zasáhla nejsilnější vlna hurikánů za posledních 12 let. Server Quartz uvádí, že jenom hurikány Harvey, Irma a Maria přispěly k celosvětové statistice ztrátou 93 miliard dolarů (2 biliony Kč). Ameriku také trápí pokračující lesní požáry v Kalifornii. Ekonomická ztráta se počítá na základě produktivity, kterou by region měl, pokud by jej nezasáhla přírodní katastrofa.

Čistě ekonomické vnímání těchto pohrom ale může zčásti zkreslit skutečné následky, zejména proto, že bohatší země zákonitě vykazují vyšší škody než chudé. Příkladem jsou záplavy v jižní a jihovýchodní Asii v roce 2017, které si vyžádaly přes dvanáct set obětí, ale optikou finančních nákladů tak katastroficky nepůsobí.

Mnohé z těchto „přírodních“ katastrof jsou výsledkem změn klimatu, které jsou spojovány s lidskou činností. Řada odborníků předpokládá, že s růstem průměrné teploty budou i hurikány, záplavy a lesní požáry čím dál tím intenzivnější. A to může opět přispět ke zvýšení ekonomických nákladů.

Server Quartz uvádí, že statistiky posledních 40 let ukazují, že svět míří do mnohem katastrofičtějších časů. Zdá se, že nejlepší prevencí je pokračovat v boji proti globálnímu oteplování.