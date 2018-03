Manažeři k regálům! Ve špičce před Velikonocemi bojují s frontami i vedoucí

Vánoce a Velikonoce jsou pro obchodní řetězce vrcholy roku, které zároveň znamenají velký nápor na prodejny a jejich zaměstnance. V případě Kauflandu o to větší, protože ten už několik měsíců řeší problémy s nedostatkem zboží v akcích, výpadky v regálech a dlouhé fronty u pokladen.



„Jedním z opatření je i náš projekt Help hand, podaná ruka. Teď před Velikonocemi, což je špička, jsme oslovili zaměstnance centrály a zeptali se jich, jestli chtějí jít pomáhat na prodejnu,“ popisuje Stupka. „Není to nová věc. Děláme to pravidelně před Vánoci, teď jsme to udělali i před Velikonocemi. Nikoho nenutíme, ale spousta zaměstnanců se jde ráda za zákazníkem podívat,“ dodává.

Podobně jsou na tom i ostatní řetězce. I když většina z nich zůstává u toho, že manažeři a lidé z centrály vyrážejí do provozu jenom před Vánoci. Vedle Kauflandu míří před Velikonocemi do prodejen ještě manažeři a lidé z centrály Tesca. „Je to založeno na dobrovolné bázi. Vždy se jedná o jednu směnu v době před Velikonocemi nebo Vánoci. Lidé to často spojí s tím, že jedou na prodloužený víkend za rodinou. Pak pomáhají tam, v místě, kde bydlí jejich rodina a podobně,“ popisuje Václav Koukolíček, mluvčí Tesca. V tomto obchodním řetězci běží projekt Helping Hands už několik let.

V Globusu a Albertu jen o Vánocích

Globus a Ahold s obchody Albert zůstává zatím jen u Vánočních svátků. „Uvědomujeme si, že pro zaměstnance v našich hypermarketech je předvánoční období to nejstresovější v roce, kdy je práce skutečně dostatek. Proto kolegové z Koordinace, pokud chtějí a nijak to neovlivní jejich práci, chodí vymáhat do hypermarketů. Nejčastěji doplňují zboží, uklízejí kartóny a starají se o akční plochu,“ popisuje za Globusy mluvčí Pavla Hobíková. V Aholdu je tomu podobně.

Výrazný nárůst poptávky po pracovnících před Velikonocemi potvrzuje i Roman Kubričan, jednatel agentury Credit Czech, která pro obchodníky zajišťuje brigádníky. „Nárůst poptávky po brigádnících je v Praze, kde působíme, minimálně o třetinu. A jak se blíží Velikonoce, tak i o padesát procent,“ popisuje.