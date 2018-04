Problémy vyřešíme, chce to ale čas, říká finanční ředitel Kauflandu

Od ledna u vás došlo ke změně v doplňování zboží, dodavatelé už nemají možnost posílat na prodejní plochu své lidi. Proč?

Jelikož chceme zvyšovat efektivitu, tak merchandiseři (lidé, kteří se starají o vizuální stránku prodejny – pozn. red.) pro nás byli v některých oblastech kontraproduktivní. Například v oblasti dekorativní kosmetiky zůstávají, tam jde o design. Ale u ostatních výrobků si to nepřejeme. Nejsou to doplňovači, jsou to merchandiseři. My to zboží doplňujeme sami. Merchandiser chodil jednou za čtrnáct dní, on spíše dohlíží na to, jak vypadá jeho sortiment v regálu.

Teď už tedy merchandiseři placení dodavatelem nemohou chodit?Oddělení nákupu se s dodavateli dohodlo, že si nepřejeme, aby tam dále chodili. Tam, kde to nedává smysl.

Proč to nedává smysl? Když pomáhají a vás to nic nestojí?

My doplňujeme podle našich systémů a víme přesně, kde to zboží má být. A když si tam pustíte cizí element, tak třeba vezme cizí krabičku a roztáhne to o jeden regál vedle. To naruší systém.

Ale merchandiseři měli přesné plánogramy, kde co je...

K tomu se nedokážu vyjádřit.

Ke starému stavu se nebudete vracet?

Ne. Takhle to bude, jde jen o to si s dodavateli vše vysvětlit a přesvědčit je, že i bez nich můžeme to zboží správně prodat.

Nejsou pak výsledkem prázdné regály? Na spoustě prodejen chybí zboží, hlavně když je akce v letáku. Vaši zaměstnanci nestíhají doplňovat.

Ano, to, co jste řekla, je pravda. Někde nějaký nedostatek je spíše důsledkem toho, že jsme nyní změnili spoustu věcí najednou. Nesouvisí to určitě s merchandisery. Když přijde jednou za týden, nemá to vliv na díru v regálu. Nicméně máme třeba nyní více intenzivní reklamu v televizi, rádiu, změnili jsme leták, zákazníci více vnímají akce, což nás těší, a je větší poptávka po tom zboží. To je jeden aspekt. Druhý je, že jsme se rozhodli stavět na vlastních zaměstnancích, kmenových, a ne na brigádnících.

Proč nechcete brigádníky?

Zaměstnanci mají větší výhody, nárok až na 25 dnů dovolené, na třináctou mzdu, na příplatky o víkendech, svátcích. Když odpracují aspoň pět hodin ve směně, mají nárok na 80korunovou stravenku, ze které platíme 55 procent. Mají nárok na Multisport kartu, prémie. Tohle vše brigádník nemá. Ale ne všichni brigádníci, kteří u nás pracovali, naši nabídku stát se kmenovým zaměstnancem akceptovali.

Takže teď u vás nejsou žádní brigádníci?

Už opět zaměstnáváme i brigádníky, ale na ty práce, které nemohou tolik ovlivnit náš systém. Jsou to vybrané práce, brigádníci by u nás měli být déle, aby ten systém poznali. To je stejné jako merchandiseři, máme systém v regálu a pak přijde brigádník a neví, jak to uložit. Takže máme kampaň na nábor brigádníků. A druhá věc, v personální oblasti jsme povolili krátkodobé navyšování zkrácených úvazků. Když pracují třeba na pět hodin a chtějí si vydělat více, tak si mohou zvýšit úvazek, abychom tím vykryli potřebu.

Takže nejdříve jste brigádníky opustili a teď se k nim zase částečně vracíte?

Naše myšlenka byla dobrá, že budeme mít všechny jako zaměstnance, budou spokojení, protože budou mít více peněz a výhod. Nicméně ne všichni to akceptovali, a proto jsme museli zareagovat a opět je používáme na vykrytí špiček.

Dělali jste i nějakou větší náborovou kampaň, když jste chtěli více lidí do zaměstnaneckého poměru?

Snažíme se je oslovit platem, každý rok pravidelně zvyšujeme. Od června letošního roku chystáme další růst mzdy. Nejde jen o plat, ale i o všechny benefity, co jsem zmiňoval. Důležitá je i stabilita zaměstnavatele. Více než 20 procent zaměstnanců je u nás více než deset let, a to i na filiálkách. Máme poměrně vysoký podíl zaměstnanců, asi 70 procent, co mají plný osmihodinový úvazek, což není v maloobchodě zvykem. Zaměstnanci si mohou sami vybrat úvazek.

Ještě se vrátím k doplňování. Takže myslíte, že tato opatření jako opětovné přijetí brigádníků a doplňování vlastními zaměstnanci vám vyřeší nynější problémy? Když se dnes podívám na váš Facebook, tak je tam každý den kolem třiceti naštvaných komentářů...

Máme škálu opatření, ale potřebuje to nějaký čas, než zaberou. Jedno z nich je i lepší výpočet zboží do akce. To je strašně složitý proces od nákupu přes marketing, oddělení toku zboží po provoz a logistiku a do toho se přidávají vlivy konkurence a dodavatelé. Jsem přesvědčen, že se to vrátí do normálního stavu. Vím, že máme nějaké odezvy třeba na sociálních sítích, ale záleží i na konkrétní filiálce. Někde může být problém, někde to jde bez problémů.

Cítili jste výpadky v tržbách, počtu zákazníků kvůli problémům, které nastaly?

S tržbami našich obchodů jsme spokojeni.

Vaše tržby klesly i v posledním zveřejněném finančním roce (končící 28. 2. 2017), zhruba o miliardu. A to jste otevřeli tři nové prodejny. Čím to bylo dáno?

To nechci komentovat.

Konkurence je stejná, nikdo nepřichází, neodchází, kupní síla roste...

No ale padesát procent zboží se prodá v promocích.

Všichni mluví o tom, že podíl je příliš vysoký, že se to musí změnit, ale začít musí řetězce. Vy s tím chcete něco dělat?

Tuhle oblast nemám na starosti, to nedokážu říci. Ten podíl na českém trhu je nejvyšší v Evropě. Český zákazník je takový, vyžaduje promoce, je těžké s tím něco udělat.

Teď se trochu pootáčíte v komunikační strategii, máte reklamu se Zdeňkem Pohlreichem na čerstvost. Dříve jste zdůrazňovaly hlavně ceny...

Klademe větší důraz na čerstvost, to od nás zákazník chce.

Opravdu to chce i váš zákazník? Vychovali jste si zákazníky zvyklé na velké akce, nízké ceny.

Určitě je Kaufland znám jako vedoucí v oblasti cen, ale chceme, aby zákazník poznal, že máme i jiné kvality. Jde o to přitáhnout i jinou skupinu zákazníků, kteří kladou důraz na kvalitu, čerstvost. Máme kampaň na rodinné nákupy, týdenní nákup a k tomu to prostě patří.

Počítáte ještě s další expanzí?

Expanze ještě neskončila. Otevíráme dva až čtyři obchody každý rok. Příští filiálka bude v Kuřimi. Hlavně ale modernizujeme stávající prodejny. Zákazník je čím dál náročnější. Trend je obslužný pult, přehlednost, rychlejší nákup. Modernizujeme pět až deset obchodů ročně.

Při modernizaci snižujete regály, rozšiřujete uličky, takže se do prodejny vejde méně zboží?

Děláme vše pro to, aby se nestalo, že se tam vejde méně druhů zboží. Máme vypracovaný systém, že je daného zboží méně v regálu, ale pak je to náročnější na doplňování.

Nedošlo tedy k zúžení sortimentu?

Ne k zásadnímu. Naopak myslím, že jej budeme rozšiřovat.