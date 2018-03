Kaufland šetří a má prázdné regály, stěžují si zákazníci i dodavatelé

Bývala jsem spokojená zákaznice Kauflandu. Ale poslední měsíc je to přímo zoufalé. Akční zboží není již v první den slevy, stěžuje si na webu Vašestížnosti.cz Jarmila Tomášková na prodejnu v Brně-Židenicích.

Na serveru provozovaném společností D-Test zaujímá Kaufland mezi obchodními řetězci od počátku roku první místa a valná většina připomínek se týká nedostupného zboží na prodejnách, prázdných regálů, a to hlavně během letákových akcí. Podobně se to hemží výtkami i na jeho facebookové stránce včetně fotek přecpaných košíků odstavených kvůli frontám u pokladen.

Nestíhají doplňovat regály

Jeden z důvodů je ten, že od ledna nemají na prodejní plochu Kauflandu přístup takzvaní externí merchandiseři, což jsou doplňovači placení skrze specializované společnosti hlavně velkými dodavateli. Ti pomáhali doplňovat zboží zaměstnancům Kauflandu, starali se o daný regál. Na jejich místo nyní museli nastoupit zaměstnanci řetězce, a ti tak zase nestíhají doplňovat „své“ zboží, například rychloobrátkové mléčné výrobky a jiné čerstvé zboží, nebo odbavovat lidi u kasy.

Kaufland od Nového roku nejenom „vyhnal“ externí doplňovače, ale ubral i vlastní zaměstnance, resp. brigádníky. „Ředitelé dostali méně na provoz, takže museli osekat i vlastní zaměstnance,“ uvádí jeden z dodavatelů informace, které dostal v Kauflandu. I další člověk z byznysu potvrzuje, že Kaufland nové lidi na místo doplňovačů nenabral, ale ještě propustil vlastní brigádníky.

„Místo brigádnických smluv nabízíme zejména kratší úvazky s pracovní smlouvou. Chtěli bychom naše zaměstnance tímto více motivovat, protože pracovní smlouva pro ně oproti brigádnické dohodě znamená řadu výhod,“ uvedla ke snižování po čtu lidí mluvčí řetězce Renata Maierl.

Podle lidí z byznysu má šetření Kauflandu pragmatický základ. Jeho zisky jsou sice stále pěkné, ale už nerostou jako dříve. Za poslední známý rok končící loňským únorem Kauflandu zisk poklesl o pět procent na necelé dvě miliardy a slabší byl i vývoj tržeb. Lidl, patřící do stejné skupiny Schwarz, oproti tomu zvýšil zisk na 4,1 miliardy korun a tržby mu vrostly o 14 procent.

Změnou v systému doplňování Kauflandu nyní trpí jak zákazníci, kteří nenajdou poptávané zboží, tak dodavatelé, kterým to užírá tržby.

„Ve většině případů nebyl merchandising nutný, zboží upravovali naši zaměstnanci. Tak to bude fungovat i nyní,“ říká k tomu mluvčí řetězce Renata Maierl. Dodává, že u vybraných dodavatelů, kde je merchandising třeba, i nadále zůstává. Kteří to jsou, není jasné.

Odpoledne vyprodáno

MF DNES mluvila namátkově s řadou velkých dodavatelů z různých oborů a všichni museli s vlastním doplňováním skončit. Podle jednoho zdroje se výjimka týká jen žvýkaček a impulzních prodejů, jako jsou třeba sluneční brýle.

Dodavatelé většinou zatím nemají v ruce tvrdá data, jak je změna postihla, ale prázdná místa v obchodě je trápí. „Hlavně odpoledne už naše zboží na regálech často chybí,“ popisuje jeden z větších výrobců trvanlivých potravin.

„O výpadcích se snažíme informovat nákupčí. Přece jen je tam zalistovaný sortiment, který by na regálech měl být,“ říká jeden z menších výrobců, jak se situaci snaží řešit.

Nejsou zaměstnanci? Vyřeší to za nás dodavatel

Velké společnosti, které používaly merchandisingové agentury, se snaží výpadky zmírnit skrze svoje obchodní zástupce. „Od ledna se náš sortiment snaží doplňovat naši obchodní zástupci, tak abychom neměli výpadky tržeb. Zatím nemůžeme potvrdit jakýkoliv pokles prodejů,“ popisuje za společnost Kofola její mluvčí Jaroslava Musilová.

Řekli mi, seš takovej zlej, půjdeš řídit Kaufland, říká Radim Pařík Bývalý karatista, vegan a tvrdý manažer Radim Pařík řídil expanzi obchodů Kaufland v Německu a v Polsku.

Negativní dopad lednových změn poznali i menší výrobci, kterým zboží i dosud doplňovali sami zaměstnanci Kauflandu. „Zaměstnanci mají méně času na doplňování a jsou pod tlakem obchodních zástupců velkých firem, kteří jsou na prodejnách téměř denně a nutí zaměstnance prodejen k doplňování,“ uvádí zástupce menšího výrobce. Podle něj dnes často sami obchodní zástupci suplují agenturní doplňovače.

Merchandisingové agentury využívají všechny obchodní řetězce, respektive jejich velcí dodavatelé, s výjimkou diskontů, jako je Lidl a Penny a od Nového roku i Kaufland. Ten loni stejné opatření zavedl na Slovensku. Tam už si situace podle dostupných informací sedla.

Kaufland není první z velkých řetězců, kdo se pokouší převzít doplňování do vlastních rukou. Před deseti lety se o to samé pokusilo Tesco. „Ale po půl roce nevydrželo a vstup externích merchandiserů povolilo. Vedoucí obchodů tehdy zákaz bojkotovali, pouštěli mechandisery a obchodní zástupce načerno, jinak by obchod zkolaboval,“ popisuje jeden z pamětníků.

Kaufland se změnou v systému doplňování začal i více tlačit dodavatele, aby přešli na nové kartony do regálů, na takzvané shelf ready pack. Důvod je ten, že s nimi je jednodušší manipulace, strčí se celé do regálu, pouze se odtrhne perforace a zákazník si bere zboží.

Někteří dodavatelé s tím problém neměli, jiní zatím odolávají. Přechod na jiné kartony totiž znamená upravit linku a dodávat v nich zboží i do ostatních řetězců. „Shelf ready pack nebo display kartony používáme již delší dobu. Znamenalo to přebalení zboží pro všechny obchody,“ říká jeden z menších výrobců s tím, že barevné kartony vypadají lépe než krabice, ale zase se do nich vejde méně kusů.

S požadavkem na nové kartony se už setkala i Kofola. „Intenzivně se tím zabýváme, ale bohužel nám to prozatím v našich kalkulacích vychází tak, že bychom museli naše produkty výrazně zdražit,“ uvádí za výrobce nealko nápojů Jaroslava Musilová.