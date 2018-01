Konec pití na prodejně, nabádal Kaufland zaměstnance. Nařízení popřel

Podle interního nařízení, které se v úterý dostalo na veřejnost, by si zaměstnanci prodejen Kaufland nesměli vzít na své pracovní místo nejen nic k zakousnutí, ale ani obyčejnou lahev vody. A to ani v parných letních dnech.

Konec výjimek měl platit například na oddělení informací, pokladnách, pultech, ale i ve skladech. „Pokud někdo musí pít během práce, pak je nutné, aby pro tuto skutečnost doložil potvrzení od lékaře,“ stojí v oznámení, podle něhož platí kategorický zákaz konzumace čehokoliv na prodejní ploše.

Vedení společnosti nařízení, datované časem 2. ledna uvedlo na pravou míru. Avšak než tak učinilo, sklidilo kritiku na sociálních sítích. „Je to buzerace,“ má jasno Jana, která diskutuje na serveru rodina.cz. Zákaz má však i své zastánce. Kaufland nicméně ve středu v poledne znění tohoto nařízení upřesnil.

„Musím s politováním konstatovat, že opatření uvedená ve zmiňovaném sdělení byla zavádějící a je pochopitelné, že mohla vyvolat u našich zaměstnanců nevoli,“ sdělila iDNES.cz tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl.



Prodavačka se napít může

Podle firmy platil zákaz občerstvení všude kromě společenské místnosti a kuřárny už dříve a platí i nadále, vedle toho však existují i výjimky. Lahev s pitím mohou mít pracovníci na pokladnách a informacích, pracovníci ve skladu a pracovníci pekárny a obslužného pultu na předem určeném místě.



„Jménem společnosti Kaufland se všem zaměstnancům za toto nedopatření omlouváme,“ dodala mluvčí řetězce.

Interní sdělení zdůrazňovalo, že žádné výjimky už neplatí a vyzvalo k prosazení nového nařízení u zaměstnanců na všech filiálkách. Nařízení mělo platit celoročně, tedy i v létě.

Že šlo o nedorozumění, potvrdil redakci i Odborový svaz pracovníků obchodu (OSPO). „Kdyby skutečně dokument platil, bylo by to absurdní a lidsky nepřijatelné,“ podotkla předsedkyně svazu Renáta Burianová.

Žíznivý maraton

Navzdory dementi ze strany Kauflandu postup firmy zmátl nejen veřejnost, ale i samotné zaměstnance. „Je to nešťastné řešení, které se nám nelíbí. Dříve jsme měli nápoje označené samolepkou. Teď ale nesmíme mít pití na prodejní ploše, přitom zde denně trávíme spoustu hodin. Když chci dodržovat pitný režim, musím jít do své skříňky v šatně, kterou máme až v prvním patře, stejně jako záchody. Takže se docela naběhám. Je to nedomyšlené,“ řekla zaměstnankyně pobočky z Ústí nad Labem, která si nepřála sdělit své jméno.



Podle ní nové nařízení platí jen pro zaměstnance z prodejní plochy a netýká se lidí u pultového prodeje, na informacích či pokladních. „Tam smějí mít nápoje i nadále.“ To potvrdila i jedna ze zaměstnankyň pultového prodeje. „Pití mám normálně u sebe. Ale to nařízení jsem četla na interní nástěnce, objevilo se tam krátce po Novém roce,“ sdělila paní Irena.