Kaufland modernizuje a chce být nový, menší a hezčí

Regály ve starých obchodech Kauflandu mívaly až ke dvěma metrům. Nyní dosahují výšky zhruba 150 až 160 centimetrů. Kaufland snížení regálů odůvodňuje lepší dostupností zboží pro zákazníky.



Podle lidí od konkurence, která se navzájem pečlivě sleduje a chodí dennodenně do obchodů na průzkumy, ovšem snížil Kaufland zároveň počet položek v regálech. „Odhadujeme, že to bylo o dvacet až třicet procent,“ říká manažer konkurenčního řetězce. Podle něj je důvodem to, že Kaufland už nezažívá tak rychlý nárůst obratů jako v minulosti a vyškrtal to, co mu nepřinášelo obraty a zisky.



Jde samozřejmě o slova konkurence, Kaufland sám tento krok nekomentoval. Ale čísla v obchodním rejstříku naznačují, že zlaté vejce se už tak neblýská, i když zisky i růst tržeb jsou stále vysoké a pro některou konkurenci snové. Podle posledních dostupných dat ke konci února roku 2016 vzrostly tržby o sedm procent na 51 miliard, zisk zůstal 2,4 miliardy.

Kvalitu za vyšší cenu

Lidl ve stejném období utržil sice méně, 38 miliard korun, ale vydělal téměř dvakrát více než Kauflandy. Jeho marže jsou také v průměru o deset procentních bodů vyšší než v Kauflandu. Lidl totiž podle lidí z byznysu už delší dobu zdůrazňuje kvalitu, a ta s sebou samozřejmě může nést i vyšší ceny. Kaufland se však stejně jako ve svých počátcích před dvaceti lety profiluje jako obchod s nejnižšími cenami.



Ne úplně jasnou otázkou je velikost Kauflandů. Podle dobře informovaného zdroje zevnitř firmy bylo ještě loni ve hře jejich zmenšení. Tedy že by se Kauflandy při modernizaci i zmenšily. Jako první měl přijít na řadu Kaufland v Ostravě, velký mohykán, hlavně v počátcích skvěle vydělávající a otevřený jako úplně první.

Jestli k tomu však nyní dojde, není podle lidí na trhu jisté. Sám Kaufland tuto otázku nekomentuje. Loni na jaře totiž do firmy nastoupil nový ředitel Andrzej Urbanczyk a ten chce podle lidí z byznysu možná dělat věci trochu jinak.

Nicméně v poslední době otvírané Kauflandy, minimálně některé, patří k těm menším. Zatímco v počátcích dosahovaly jejich hypermarkety sedmi tisíc metrů čtverečních, dnes jsou i méně než poloviční. To se týká třeba před Vánocemi posledního otevřeného Kauflandu v Přerově. „Rozměry našich prodejen se pohybují v rozmezí 2 500 až 6 000 metrů čtverečních. Prodejny menších rozměrů neplánujeme,“ říká mluvčí Renata Maierl.

Podle lidí z byznysu se tak menší Kauflandy svými rozměry podobají spíše Lidlům, které naopak vyrostly (z původních 1 200 metrů jdou často nad 2 000 metrů čtverečních). „Jednou z interních úvah, která v Kauflandu proběhla, proto bylo, že by Lidl část těchto menších prodejen převzal,“ uvádí dobře informovaný zdroj.

Zatím je ticho po pěšině, Kaufland k těmto úvahám mlčí. A Lidl je opatrný. „Tuto informaci nemůžeme potvrdit. Ale ano, jedna z možností pro expanzi je i převzetí obchodní plochy nebo její části po jiném provozovateli, čemuž jsme otevřeni,“ říká za řetězec Zuzana Holá.

Modernizace za miliardy

Pokud jde o modernizaci Kauflandu, ta spolkne podle oficiálních zpráv během tří let deset miliard korun. Podobné náklady s ní měl i Lidl, který už je dále a má v novém hávu 146 prodejen. Na rozdíl od Kauflandu byl také razantnější a přes dvacet starých prodejen úplně zboural. K tomu se Kaufland podle Renaty Maierl nechystá.



„Důvodem pro odstranění původní budovy je skutečnost, že ta často neumožňuje požadované rozšíření prodejní plochy a zázemí pro zaměstnance ani instalaci nových moderních technologií,“ uvádí Zuzana Holá za Lidl s tím, že v Česku nyní stojí 22 prodejen takzvané nové generace, jak je nazývají.

Takzvané nové koncepty, což je dnes v retailovém světě hodně módní slovo, mají někdy své mušky, které se objevují až časem. „Když chci dodržovat pitný režim, musím jít do své skříňky v šatně, kterou máme až v prvním patře, stejně jako záchody. Takže se docela naběhám. Je to nedomyšlené,“ postěžovala si například zaměstnankyně pobočky z Ústí nad Labem.