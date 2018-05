Kaufland prodával rohlíky za padesát haléřů. Nemravné, zlobí se pekaři

Podle Kauflandu se jednalo o speciální a časově omezenou akci, kterou se řetězec snažil vyjít vstříc zákazníkům. „Krátkodobé akční nabídky v rámci zboží všeho druhu jsou běžnou praxí většiny značek a řetězců,“ sdělila k vyjádření tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Svaz pekařů a cukrářů však argumentuje, že se rohlík dostal za hranici ceny neekonomické, nenákladové a nemravné. „Za tuhle cenu žádný pekař nedokáže rohlík upéct! Český rohlík má mnohem vyšší hodnotu! Mnoho let upozorňujeme na to, že náklady na výrobu českého pečiva jsou mnohem vyšší, než za jaké je od nás vykupují obchodní řetězce,“ napsal Svaz pekařů a cukrářů ve svém vyjádření.

Podle výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů Jaromíra Dřízala jsou reálné náklady na výrobu jednoho rohlíku u větších výrobců zhruba dvojnásobné, u menších výrobců kvůli nižší automatizaci ještě vyšší.

„Není to první slevová akce Kauflandu, ale u těch předchozích byla spotřebitelská cena rohlíku stanovena na 1,20 koruny. V případě „Super nabídky“ Kauflandu od 7. do 9. května se jednalo o zatím nejbrutálnější slevu o 73 procent,“ sdělil Dřízal s tím, že je to signální cena, kterou mohou převzít ostatní obchodní řetězce.



Velký problém může tato nízká cena hlavního pekařského výrobku způsobit malým a řemeslným pekárnám, které vyrábějí kvalitní čerstvé pečivo a prodávají je ve svých prodejnách samozřejmě za odpovídající cenu. „Zákazníci, kteří si porovnají cenu rohlíku v Kauflandu a pekařské speciálce, pak negativně reagují na nastavené ceny v Pekařství,“ dodal Dřízal.

Svaz pekařů spekuluje o tom, že se Kaufland snaží o zničení českých pekařů. „Proč by to dělal? Z lásky k Česku? Nebo proto, že chce připravit půdu pro zahraniční firmy, které nepečou, ale rozpékají,“ zlobí se pekaři.



Běžná praxe

Kaufland se kritice brání. „Byla to jednorázová krátkodobá akční nabídka, která se neopakuje pravidelně. U takových akcí nelze hovořit o ztěžování podmínek pro dodavatele či trh obecně,“ uvedla mluvčí Renata Maierl. Podle ní jde o běžnou obchodní praxi v souladu s českými právními předpisy. „V žádném případě nejde o nekalou obchodní praktiku, jak tvrdí Svaz pekařů.“

„Spolupracujeme s cca dvaceti dodavateli od větších, menších i přes regionální pekaře. Naše akční nabídky se žádným způsobem nedotýkají obchodních podmínek s našimi dodavateli,“ doplnila Maierl.

V České republice dnes funguje přibližně sedm set pekáren, které zaměstnávají okolo dvaceti tisíc lidí.