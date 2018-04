Dobijte si auto během nákupu. Kaufland láká na rychlé elektrostanice

V režimu rychlého dobíjení budou moci zákazníci dobít osmdesát procent kapacity baterie přibližně za dvacet až třicet minut. Stanice umožňují i režim normálního dobíjení v řádu hodin, které Kaufland nabízí svým zákazníkům bezplatně, informuje v tiskové zprávě Skupina ČEZ.

„Elektromobily jsou stále oblíbenější alternativou vůči klasickým autům. Instalace dobíjecích stanic na parkovištích u našich prodejen je proto přirozenou cestou jak i našim zákazníkům umožnit pohodlnější cestování. Z lokalit, které jsme v naší síti pro tento účel vybrali, zahajuje jako první provoz dobíjecí stanice v Kuřimi,“ uvedla mluvčí Renata Maierl.



V první vlně vznikne ve vybraných nových a zmodernizovaných nákupních lokacích vždy minimálně jedna stanice. V síti Kaufland dosud ČEZ provozoval kvarteto normálních dobíjecích stanic – tři pražské a jednu ostravskou. Infrastruktura vzniká i díky prostředkům z dvojice grantů evropského programu Connecting Europe Facility (CEF), v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl.

„V nákupních řetězcích lidé tráví desítky minut a současně je zde přirozené zázemí pro řidiče. Logicky se proto přímo nabízejí jako místa vhodná k dobíjení elektromobilů,“ komentuje výběr lokace Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ.

Kromě Kauflandu narazí lidé na dobíjecí stanice i na některých parkovištích u řetězců Lidl, Billa či Tesco.

Zájem o elektroauta roste

V České republice je aktuálně registrováno více než patnáct set elektromobilů, jen loni přibylo čtyři sta vozů na elektrický pohon. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v České republice se elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu.



Veřejných dobíjecích míst bylo koncem loňského roku v Česku na tři sta. Klasické benzinky míří ke čtyřem tisícům. V únoru oznámilo ministerstvo dopravy, že plánuje investovat do rozvoje dobíjecích stanic. Do roku 2021 by k tomuto účelu uvolnilo až 130 milionů korun z evropských fondů. Vzniknout by tak mohlo až 125 nových dobíjecích míst.