Kaufland na pranýři. Zákazníci si stěžují na chybějící zboží i dlouhé fronty

Kaufland udělal od počátku roku několik změn, na které teď doplácí. Některá opatření už odvolal, na jiných trvá.

Německý obchodní řetězec dodavatelům od ledna zakázal, aby zboží do regálů doplňovali prostřednictvím vlastních lidí. Rozhodnutí odůvodnil tím, že nechce na prodejní ploše „cizí element“, protože pak nemá vše pod kontrolou a vzniká nepořádek.

Druhé rozhodnutí má stejného jmenovatele. Vedení obchodu rozhodlo, že už nechce brigádníky, ale jen vlastní zaměstnance. Opět proto, že brigádníci podle mínění obchodu často netuší, jak věci fungují, kam co patří a podobně.

Kolik brigádníků Kaufland má, známo není, jisté však je, že bez nich a doplňovačů placených dodavateli začaly mít minimálně některé prodejny problémy.

Kaufland se podle finančního šéfa Jana Stupky snažil brigádníky přesvědčit, aby přešli na zaměstnanecký poměr. A jak přiznává, všichni na to nepřistoupili. Kolik jich to vzalo, odpovědět nechce.

Z extrému do extrému

Podle lidí z oboru Kaufland požadoval, aby brigádníci přistoupili alespoň na poloviční úvazek, tedy osmdesát hodin měsíčně.

Brigádníci se však často rekrutují z řad studentů, kteří mají povinnosti ve škole, takže větší úvazek a pravidelný režim jim nevyhovuje. Hlavně v Praze jde také o důchodce, kteří pracují přes zimu a na jaro vyjedou na chalupu a s prací končí.

Tím, že Kaufland brigádníky vyhodil a nových zaměstnanců nenabral tolik, kolik by bylo potřeba, prodejny začaly cítit problém. Už před Velikonocemi proto řetězec ustoupil a brigádníky začal opět přijímat. „Jde to z extrému do extrému, nejdříve nechtěli nikoho, teď berou všechno,“ uvedl tehdy dobře informovaný zdroj z oboru. Kaufland navíc začal brát i brigádníky od agentur, zatímco do letoška si je vždy hledal sám.

Podle Stupky ale i teď přijímají brigádníky jen na práce, kde nemohou „nabourat“ jejich systém, jako je třeba práce ve skladu. Podle lidí z oboru jde profese v obchodě rozdělit třeba na práci na pokladně, kterou navíc kvůli hmotné odpovědnosti často nikdo nechce, či za obslužným pultem. Ale ten, kdo pracuje na prodejní ploše, dělá vše, od skladu přes doplňování po přebírání zeleniny.

Mezitím se obchody také snaží nabrat další vlastní zaměstnance. Jak na Facebooku rozhořčeným zákazníkům odpovídá za řetězec Anna, nyní jich hledají dvě stě osmdesát.

Jaký nástupní plat Kaufland nabízí, podle Stupky neřeknou. Dozví se to až ten, kdo projeví bližší zájem. V časech, kdy Lidl láká do mimopražské prodejny na třicetihodinový úvazek za jednadvacet tisíc korun, je problém lidi sehnat.

Pokud jde o doplňovače dodavatelů, tady si Kaufland trvá na svém a do prodejny je pustit nechce. MF DNES však od dodavatelů zjistila, že i toto opatření se mírně drolí a externí síly některých dodavatelů se na prodejně mohou neoficiálně objevit.

Podobně tomu bylo i u Teska, které stejný krok jako Kaufland udělalo před deseti lety a pak z něj pomalu vycouvalo.

Šetření Kauflandu má pragmatický základ. Jeho zisky jsou sice stále pěkné, ale už nerostou jako dříve. Za poslední známý rok končící loňským únorem poklesl Kauflandu zisk o pět procent na necelé dvě miliardy – a slabší byl i vývoj tržeb.

I Kaufland chce být čerstvý

Celé výše popsané cvičení se odehrává v době, kdy Kaufland změnil komunikační strategii a na místo „Z lásky k Česku“ se posunul k reklamě „Čerstvý jako nikdy“. Jako svou tvář si vybral známého kuchaře a nekompromisního „stírače“ nekvalitní práce restaurací Zdeňka Pohlreicha.

Ten připravil s moderátorkou Lucií Křížkovou, která má působit hlavně na matky s dětmi, na sto padesát reklamních spotů, které postupně půjdou do éteru. Ty, které se už na obrazovce objevily, se zaměřovaly na to, že Kaufland nabízí velkou šíři sortimentu a sežene se tam všechno.

Podle lidí z byznysu se Kaufland snaží vydat na cestu podobnou Lidlu, který byl zpočátku také jenom levný, ale postupně se mu podařilo pootočit vnímání lidí k tomu, že je i kvalitní.

Kaufland má novou řadu výrobků pod vlastní značkou Excellent, podobně jako mají ostatní řetězce Tesco Finest, Albert Excellent, Globus Gold.

Otázka je, nakolik se mu kampaní podaří vnímání zákazníků ovlivnit. Většina si totiž Kaufland spojuje s akčním zbožím, což na lákání nových zákazníků nestačí.

Podle marketingových odborníků jde o běh na dlouho trať a je to spíše otázka let než měsíců. Obchodník však musí dodržovat soulad mezi tím, co slibuje, a tím, co je reálně v prodejnách.