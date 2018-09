Účty za šaty vévodkyň Kate a Meghan šplhají do milionů. Kdo je platí?

Než se provdaly za prince Williama a Harryho, nedostaly od královské rodiny ani cent. I když už Meghan byla s Harrym zasnoubená, musela si své oblečení hradit sama nebo ze soukromých fondů svého milého, píše Cosmopolitan.

I černé šaty od značky Ralph & Russo v hodnotě 75 tisíc dolarů (1,6 milionu korun), které měla na oficiálních zásnubních fotografiích, si musela Meghan zaplatit sama. Před svatbou se přitom hodnota jejího jmění odhadovala na 7 milionů dolarů (152 milionů korun).

Rodina její švagrové Kate Middleton za svatební šaty své dcery zaplatila kolem 200 tisíc dolarů (4,4 milionu korun). I když nemá šlechtický původ, neznamená to, že by neměla peníze. Rodinná firma má hodnotu 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun). Kate si tak mohla dovolit nakupovat u návrhářů.

Po svatbě dostaly obě ženy „klíč od královské pokladny“. Otec princů Charles vlastní rozsáhlé Cornwallské panství, které spravuje vždy nejstarší syn kralujícího monarchy. Pokud se jednou králem stane Charles, titul vévody z Cornwallu spolu s panstvím připadne princi Williamovi.

Vévodství pronajímá pozemky, další příjmy Charlesovy rodiny pocházejí z investic a úrokových výnosů. Z toho všeho pak rodina hradí své soukromé, charitativní i veřejné výdaje. Podle Cosmopolitanu dosahují současné příjmy z tohoto panství 28 milionů dolarů ročně (609,4 milionu korun).

V loňském roce dostali William, Harry a Kate z tohoto fondu na financování svého veřejného života 4,8 milionu dolarů (104,5 milionu korun). V tom jsou započítány i výdaje na oblečení. S příchodem Meghan se částka zvýšila na 6,5 milionu (141,5 milionu korun).

Otázka zní, zda mohou mít šaty od návrhářů zadarmo. Nemohou. I když by každý návrhář byl z takové příležitosti nadšený, existuje přísné pravidlo, že členové královské rodiny nesmějí přijímat dary. Rodina si může nechat od návrhářů naposílat jen vzorky a pak zaplatit za to, co si nakonec vezmou na sebe.

A co se děje se všemi těmi šaty, které se na vévodkyních objeví? Není to úplně zřejmé, ale pokud Meghan a Kate půjdou ve stopách své zesnulé tchyně princezny Diany, mohly by posílat šaty na dobročinné účely. Diana dva měsíce před svou smrtí prodala v dražbě 79 svých šatů ve prospěch léčby rakoviny a AIDS. Výtěžek dosáhl 3,25 milionu dolarů (dnešních 70,7 milionu korun).