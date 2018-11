Češi si za fastfood připlatí. V KFC či Burger Kingu utratí 143 korun

Tržby společnosti Amrest meziročně vzrostly na 3,1 miliardy korun. Firma to uvádí ve své výroční zprávě umístěné ve Sbírce listin. Naposledy byl Amrest ve ztrátě v roce 2013.



Firmě loni vzrostl počet transakcí v obchodech o 12 procent na 21,58 milionu. Za vyššími tržbami společnosti stojí mimo jiné růst sumy, kterou hosté v restauracích utratí. Společnost podle výroční zprávy zaměstnávala loni 1603 zaměstnanců, meziročně jich přibylo 87.



„Společnost má najaty prostory pro provoz svých 85 restaurací KFC, 12 restaurací Burger King a dvě jednotky Pizza Hut na dobu určitou s platností 10 - 15 let,“ píše se v dokumentu, loňské náklady na nájmy vystoupaly na 205,8 milionu korun.

Loni Amrest otevřel sedm nových provozoven, například ve Zlíně, v Uherském Hradišti, na pražském letišti nebo Praha-Krakov. Provozovny značky Burger King se rozšířily o čtyři - ve Znojmě, Plzni, Olomouci a v Teplicích. První dvě pobočky Pizza Hut Express firmy otevřela v pražském Palladiu a na Chodově.

Maso firma získává především od společnosti Vodňanská drůbež patřící do koncernu Agrofert. Ten do loňského února vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO), následně jej vložil do svěřenských fondů. Část produktů z drůbežího masa odebírá také z Drůbežářského podniku Klatovy.

Tržby konkurenčního amerického řetězce rychlého občerstvení McDonald’s loni v ČR vzrostly o 13 procent. Za hamburgery a další potraviny utratili zákazníci v tuzemských 96 restauracích 5,18 miliardy korun.