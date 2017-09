Peking zatlačil na své banky. Přestaly zakládat účty pro Kimovy soudruhy

Některé z bank hodlají jít ještě dál, vedle zmrazení nových účtů chtějí „vyčistit“ účty stávající tak, že Severokorejcům neumožní posílat na ně vklady. Tato opatření jdou i za hranice sankcí mezinárodního společenství z minulého měsíce. Ty plošný zákaz severokorejských účtů nezmiňují.



K bankám, které dávají zakládání nových účtů červenou, patří pětice největších – Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China a Bank of Communications. Jejich pobočky na severovýchodě Číny, kde se soustřeďuje obchod se Severní Koreou, už listu Financial Times potvrdily, že dostaly instrukce odmítat jak občany, tak podniky z KLDR. Tři z uvedených finančních ústavů uvedly, že takovéto účty rovněž začaly „čistit“. List podotýká, že některé z poboček příkaz obdržely v srpnu, jiné ale už letos v lednu. Uplatňovat je nicméně začaly až nedávno.

Někteří obchodníci však poznamenávají, že existují způsoby, jak bankovní zákaz obejít a v obchodování legálně pokračovat. „Jako prostředníky vždy využíváme čínské občany žijící v KLDR,“ uvedl v rozhovoru s listem jeden z nich za podmínky anonymity. Dva čínští podnikatelé, kteří podnikají v Severní Koreji, prozradili, že všechny transakce, jako jsou například výplaty severokorejskému personálu, provádějí v hotovosti v čínské měně.