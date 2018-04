Banky přispívají k ničení planety. Jejich majitelé na to doplatí

Kvůli projektům, které financuje, patří bankovnictví mezi z hlediska životního prostředí nejdestruktivnější podnikatelské obory. Poslední vydání každoroční studie neziskových organizací Banking on Climate Change o vlivu bankovního sektoru na klimatické změny ukazuje, že financování dobývání fosilních paliv v roce 2017 vzrostlo o 11 procent na 115 miliard dolarů, informoval list Financial Times.

V předchozím roce přitom objem tohoto financování poklesl z 126 na 104 miliard. V roce 2016 byla také podepsána pařížská klimatická dohoda, která banky žádá, aby financování sektoru fosilních paliv utlumily. Studie tvrdí, že to do svých byznys plánů zahrnula málokterá. Financování těžby by tak mohlo ještě narůst. Mezi největší viníky autoři studie řadí banky z Kanady, Ameriky a Číny.

Mnoho největších světových bank včetně JPMorgan, BPN Paribas, HSBC, ING nebo BBVA si nicméně v nedávné době stanovilo cíle, podle kterých by mělo růst financování projektů udržitelných jak sociálně, tak z hlediska životního prostředí. Ruku v ruce s tím by mělo jít méně peněz do podpory dobývání fosilních paliv.

Jak ve svém komentáři poznamenává list Independent, klimatické změny mají a budou mít své ekonomické náklady. Rostoucí teploty a extrémní výkyvy počasí negativně ovlivní i banky, respektive jejich akcionáře. Často jde totiž o finanční skupiny, které kromě banky vlastní i pojišťovnu. A právě pojišťovny v důsledku klimatických změn čekají prudký nárůst pojistných škod.