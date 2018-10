Škodě hrozí prudký propad zisku, odhalil graf z neveřejného jednání

10:32 , aktualizováno 10:32

Největší tuzemská automobilka Škoda Auto může čelit prudkému propadu provozního zisku. Hrozí, že se během dvou let sníží z 1,6 miliardy eur až na polovinu. Ukázal to graf, zachycený na neveřejném jednání firmy. Firma to označuje za spekulace.