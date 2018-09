Přeplněné koleje a dlouhé čekací listiny. Studentům se komplikuje ubytování

Celkové množství studentů na vysokých školách v Česku postupně klesá už od roku 2010, vyplývá ze statistik ministerstva školství. Nicméně mnohým kolejím hlavně v posledních dvou letech nestačí kapacity. Zvýšený zájem o studentské ubytování si vysvětlují zejména rostoucími nájmy bytů, se kterými se potýkají velká města.

Nejvíc neúspěšných žadatelů o kolejní ubytování je v Praze, kde jsou také nejvyšší nájmy. „V současné době nemáme uspokojeno dva tisíce žádostí,“ uvádí Jiří Boháček, ředitel Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Tento stav podle něj trvá poslední dva roky. „Priváty jsou pro studenta drahé, tak se vrací na koleje,“ dodává.

„Koleje máme maximálně obsazené, nemohli jsme ubytovat třináct set devadesát studentů,“ potvrzuje také ředitelka kolejí a menzy České zemědělské univerzity v Praze Jana Rácová. Podobná čísla jako v hlavním městě uvádí i Brno. „Stávající ubytovací kapacita je aktuálně zaplněna. K prvnímu srpnu nebylo uspokojeno přibližně devět set zájemců,“ tvrdí mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Podle ní se však řada studentů v průběhu podzimu odhlásí.

Žádný extra komfort

Děje se tak i proto, že po nástupu na kolej musejí mnozí studenti značně slevit z požadavků na ubytování. Časy, kdy bydleli na jednotlivých pokojích po třech, čtyřech, případně více lidech, jsou, zdá se, nenávratně pryč. „Studenti by dnes chtěli jednolůžkový pokoj a svoje sociální zařízení, čemuž nemůžeme vyhovět,“ říká Ota Zima, ředitel Správy účelových zařízení VŠE v Praze.

Tento trend zaznamenává i Josef Suchánek, ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci. „Je to otázkou posledních pár let, ale mám pocit, že poměrně zesiluje. Největší propast mezi naší nabídkou a poptávkou, někdy až dvojnásobná, je právě u jednolůžkových pokojů,“ dodává. V tomto ohledu jsou však koleje ochotné vycházet studentům vstříc pouze částečně.

Značná část z nich totiž v blízké budoucnosti neplánuje investice do nových pokojů, proto pro ně zavádění jednolůžkové dispozice ve většině případů znamená snižování počtu lůžek ve stávajících pokojích. Tímto by však zase klesala tolik potřebná ubytovací kapacita.

Kolej si nocležníka najde

A to při současné situaci nedává příliš smysl. I kdyby dnes kapacitu nedokázali naplnit studenti, koleje by volné prostory automaticky pronajaly absolventům. Velká část kolejí jim dnes pokoje nabízí a rozhodně si z jejich strany nemůže stěžovat na nedostatek zájmu. „Zájem o ubytování na kolejích mají i absolventi,“ potvrzuje Miroslava Hurdová, vedoucí útvaru ubytovacích služeb Univerzity Karlovy. „Z důvodu zvýšeného zájmu o ubytování ze strany studentů, mohou dnes na kolejích bydlet absolventi dva roky po úspěšném absolvování studia,“ dodává.

Absolventy ubytovávají i koleje pražské Vysoké školy ekonomické, ale jejich možnosti nestačí na uspokojení veškeré poptávky. „Momentálně nemáme kapacity na to, abychom ubytovali všechny absolventy, kteří o to žádají. Je jich podstatně více,“ říká ředitel Zima. Obrovský zájem o bydlení na kolejích se zatím příliš neprojevuje na cenách tohoto ubytování. Koleje vesměs poplatky plošným způsobem nenavyšují, zohledňují pouze míru inflace a případné investice do rekonstrukcí.

„Ceny kolejného se v uplynulých letech mírně navyšovaly z důvodů investic do modernizace ubytovacích kapacit. Navýšení se liší podle lokality a vybavení, řádově šlo o jednotky korun na den,“ uvádí mluvčí Masarykovy univerzity Fojtová.

Některé koleje uvažují i o případném zohlednění situace na trhu s nemovitostmi v okolí. „Bohužel jsme trochu zaspali v tom, že jsme letos nezvyšovali kolejné,“ konstatuje Zima z VŠE. „Ve srovnání s minulým rokem jsme akorát zvýšili cenu absolventům o třicet procent. Od příštího roku se chystáme, že razantněji zareagujeme na cenový vývoj na trhu.“

Specifickým případem je v této oblasti Olomouc, v níž tvoří studenti přibližně pětinu tamního obyvatelstva. Podle ředitele kolejí Suchánka jsou to spíš ceny kolejného, jež určují výši nájmů ve městě. „V Olomouci dosud nerostou ceny nájmů tak jako v ostatních městech. Podle mého názoru je to tím, že většina zdejších pronajímajících má v bytě právě studenty,“ říká Suchánek. „Kvůli tomu není zvedání nájmů tak jednoduché. Lidé se bojí, že o své nájemníky přijdou,“ dodává.