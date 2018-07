Kolik stojí pojistit Stouny? Krýt se mohou organizátoři i návštěvníci

6:20 , aktualizováno 6:20

Bude to největší hudební akce roku. Na koncert legendárních The Rolling Stones má příští středu dorazit přes 50 tisíc lidí. Jenže co kdyby nakonec hvězdy na koncertě nevystoupily? Pojišťovny umí v takovém případě vyrobit pojištění na míru, které organizátorům kryje ztráty. Nejde jen o pojištění nákladů, ale také o ušlý zisk.