Lidé se stěhují do okolí měst, každé ráno pak tráví v autech v kolonách

Počet obyvatel Středočeského kraje se například loni zvýšil podle Českého statistického úřadu o bezmála 14 tisíc lidí, 12 tisíc z nich se tam přitom přistěhovalo. Bylo to o 16,5 procenta lidí víc než předloni. Největší absolutní i relativní nárůst počtu obyvatel zaznamenaly okresy Praha-východ a Praha-západ.



Podle výsledků sčítání Technické správy komunikací z minulého roku přijíždělo do Prahy přes hranici vnějšího pásma 290 tisíc osobních automobilů denně. Meziročně se automobilová doprava na tomto vnějším kordonu zvýšila o 4,5 procenta. A tento trend má pokračovat.



Ceny bytů v Česku vzrostly za poslední čtyři roky v průměru o více než čtyřicet procent a trend stále pokračuje, přičemž ty nejdražší jsou standardně v Praze. V hlavním městě je důvodem tohoto nárůstu čím dál tím větší nedostupnost bytů.

„Zastaralý územní plán společně s odporem politické reprezentace v mnoha městských částech vůči jakékoliv nové výstavbě vedou k tomu, že se v hlavním městě takřka nestaví,“ uvádí Evžen Korec, generální ředitel developerské společnosti Ekospol.

Stěhování národa

Podle něj je nových bytů v hlavním městě příliš málo a cena těch posledních je v cenících developerů už tak vysoká, že si ji spousta domácností nemůže dovolit. „Proto se poohlíží po vlastním bydlení ve Středočeském kraji, přestože v Praze stále pracují a jejich děti tam mají většinu aktivit včetně škol a kroužků,“ dodává Korec.

„Podle našeho průzkumu má třetina našich klientů zájem o byty na okrajích největších měst v Česku,“ tvrdí Fojtík z kanceláře Fincentrum Reality.

A podobné signály registrují i další odborníci, kteří se zabývají nemovitostmi. „Z mého pohledu stojíme na počátku postupné transformace toků za prací dojíždějících osob do Prahy. Bytová situace vede k tomu, že se do příměstských oblastí Středočeského kraje stěhují skupiny osob, které jsou však svým životním stylem silně vázané na město,“ uvádí Hendrik Meyer, výkonný ředitel portálu Bezrealitky.cz.

Podle jeho dat se 17 procent ze všech tuzemských nemovitostí, prodaných tímto portálem v letošním druhém čtvrtletí, nachází ve Středočeském kraji.

Zlepšení se nerýsuje

Zvyšování počtu lidí, kteří do Prahy denně dojíždějí za prací – případně za školou – zatěžuje dopravní komunikace, jejichž kapacita často nestačí. „Dojíždění do Prahy za prací je obecně čím dál tím větší problém,“ komentuje situaci Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která je regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy. Na příjezdových komunikacích jsou podle něj problémy v ranních hodinách už po většinu dní.

„Praha nemá pro masivní každodenní dojíždění do metropole vytvořenou a především připravenou infrastrukturu. Navíc se potýká s havarijním stavem svých komunikací a mostů,“ uvádí David Jirušek, mluvčí českého developerského holdingu Finep. Podle něj je příkladem nedostačující dopravní sítě hlavního města to, co dělají s plynulostí dopravy v Praze opravy a rekonstrukce páteřních komunikací na obou březích Vltavy.

„Komunikace jsou na hranici svých kapacit,“ říká o nelichotivém stavu pražské dopravní infrastruktury Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací hlavního města. „Hlavním problémem je nedostavěný vnější okruh,“ dodává Lišková.

S podobnými problémy jako Praha se potýká i druhé největší město republiky. „V Brně je ta situace jako přes kopírák,“ uvádí František Šudřich, obchodní ředitel brněnské realitní společnosti Trikaya. Současná situace ohledně dojíždění za prací do moravské metropole je podle něj důsledkem toho, že od roku 2011 neproběhla v podstatě žádná změny územního plánu, která by nějak pomohla.

„Tranzitní okruh kolem Brna nezvládá zvyšující se počet dojíždějících, doprava je v podstatě kritická a veřejná doprava určitě není uspokojivá,“ říká Šudřich.

Tento názor ale nesdílí Richard Mrázek (ANO), náměstek brněnského primátora. „Statistika dojíždějících je dlouhodobě lehce stoupající, ale ne dramaticky, v současnosti zhruba 80 až 100 tisíc lidí denně do Brna za prací dojíždí,“ uvádí Mrázek.

Vzhledem k akutnímu nedostatku bytů ve velkých městech nevidí většina developerů důvod, proč by jejich ceny měly v budoucnu klesat. Kolony před Prahou a Brnem se tak nejspíš budou prodlužovat.

Dopravní špičku v Praze komplikují i autobusy (01/2018)

VIDEO: Auta ignorují buspruhy. Řidičům MHD nadávají Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu