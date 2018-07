KOMENTÁŘ: Čínská cesta není pro Česko vhodná. Zaměřme se na vyšší marže

Kamarád Michal Moureček sednul na Festku a odfrčel do Varů na festival. Festka je firma, kterou má ještě s Ondřejem Novotným. Dělají nejdražší kola na světě.

Ceny začínají na 160 tisících korun, běžně prodají dražší. Jsou z top materiálů. Z Prahy do Varů to na tom velocipedu zvládl ještě s klienty a přáteli za 6 hodin, celkem 155 kilometrů, průměrná rychlost 26 kilometrů za hodinu. Nejeli naplno, Michal je bývalý profík závodník. Připomněli si tak Formanovu cestu – s výtvarníkem Pištěkem dojeli do Varů v roce 1990 z Paříže.

Ta Festka je zajímavá v tom, že je top. Jako byly Formanovy filmy. Neprodává tolik jako kdysi Favorit, jasně. V dobách jeho největší slávy se vyrábělo v Rokycanech 200 tisíc kol ročně. Ale Festka má zase velkou marži, která umožňuje platit drahý vývoj a budování značky. Devadesát procent jejich kol je prodáno ve světě.

Marže je důležitá. Apple třeba loni ve čtvrtém čtvrtletí měl podíl na trhu prodaných chytrých telefonů v celém světě 18 procent, Samsung prodával víc. Ale Apple bral 87 procent ze všech zisků výrobců mobilů – díky velké marži, o které se může ostatním jen zdát (data od analytiků z Canaccord Genuity).

Mainstream českého exportu není výrobek typu Apple ani Festky. Když vezmu poslední skončený rok 2017, tak top 10 českých výrobků, co šlo na export, bylo:

motorová vozidla k dopravě osob díly a příslušenství do aut díly a příslušenství karoserií zařízení k automatickému zpracování dat telefonní a mobilní přístroje smontované počítače, klávesnice, displeje díly sedadel přestavitelných na lůžka tříkolky a kočárky pro panenky, hračky světla, blinkry, stěrače brzdy a jejich díly

První jsou auta, ale pak to jsou hlavně součástky, díly, polotovary. Děláme super výrobky. Ale tím, že většina jsou díly, můžeme si nechat zdát o marži, jakou má Apple. Produktů typově jako Festka bychom potřebovali více – dá se na nich hodně vydělat.

Ten, kdo nemá vyhrávat

Shodou okolností v hlavní soutěži Varů reprezentuje Česko film Domestik – z cyklistického prostředí. Pro necyklisty a ty, kdo nemají rádi elasťáky, domestik je „nosič vody“. Je to označení závodníka v silniční cyklistice, který je placen za to, že vlastní úspěch obětuje ve prospěch týmu.

V uchu má sluchátko a plní pokyny jako robot, dokud mu nedojdou baterky. Úkolem domestika je likvidovat úniky soupeřů nebo naopak brzdit hlavní pole při úniku stájového kolegy, jezdit na čele skupiny, aby mohl lídr šetřit síly v závětří, rozjíždět spurty, dopravovat ostatním cyklistům z doprovodného vozu občerstvení... V případě, že má týmová jednička, dvojka defekt, domestik poskytne vlastní kolo. Domestik by neměl vyhrávat.

No, řada českých firem připomíná domestiky pro německé firmy – dáváme jim dodávky, smontují to, přidají si marži a vyvezou to do Číny, Ameriky nebo zbytku Evropy. Na tohle dojela Itálie. Její export se strukturou hodně podobá čínskému. Překrytí italského a čínského exportu je nyní kolem 59 procent.

Pro srovnání, Německo má s Čínou shodný export ze čtyřiceti procent. V Česku se to moc neměří – poslední data jsou za rok 2008, kdy ta podobnost s Čínou vycházela podobně jako v Německu (kdyby na to někdo třeba udělal diplomku…).

Když máte export podobný s Čínou, máte problém – strašně těžko se jí totiž konkuruje. Itálie má taky špičková kola Colnago, de Rosa, Pinarello, kultovní značky – to těžko Čína trumfne, ale těch zbývajících 59 procent italského exportu je prostě podobných tomu, co Čína umí a taky už vyváží, proto: export v Itálii od roku 2000 do roku 2016 sice vzrostl o 34 procent (v Německu za stejné období vzrostl o 112 procent), ale díky velké podobě s Čínou to Italům nestačí – tržní podíl Itálie na světovém exportu byl v roce 2008 3,4 procenta, nyní 2,9 procenta. V Německu vzrostla produktivita v průmyslu od roku 1999 do roku 2017 o 54 procent, mzdy o 47 procent, v Itálii produktivita o 22 procent, mzdy o 60 procent.

Když mzdy rostou výrazněji než produktivita a vy k tomu máte ještě velkou podobnost výrobků s Čínou, těžko se dýchá… Pokud by Italové alespoň měli více špičkových finálních produktů jako ta kola, která Festka chce trumfovat.

Nedopadnout jako Italové

Takže beru zpět. My nejsme zas takoví domestici. Italové jsou teď ti praví domestici a to je jejich hlavní problém. Když u nás bude více firem jako Festka, půjdeme směrem k vyšším maržím – byť to nemusí být ten dnes zázračný Apple.

Když ta podobnost s Čínou naopak poroste a jednou nám mzdy vystřelí výrazně nad růst produktivity práce, dopadneme jako Itálie. Budeme dřít, ale větší část money, love, škváry, prostě prachů shrábne někdo jiný.

Pak budeme domestik.